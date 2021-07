Birna Quintero habla sobre el deceso de su padre, la ayuda médica nunca llegó

Recientemente, la periodista Birna Julissa Quintero perdió a su padre y a través de sus redes sociales contó cuál fue el motivo de su muerte.

Quintero narra que su progenitor sufrió un paro respiratorio y a pesar de que llamó al 911, nunca llegó la asistencia.

“No sé si les ha ocurrido que de repente ustedes se preguntan ¿qué hubiese pasado si hubiese hecho esto? ¿qué hubiese ocurrido aquello? Eso me ocurrió a mí, después de 40, 45 de haberse llamado al 911 para que le dieran los primeros auxilios a mi papá por un paro nunca llegaron, nunca llegó el 911”, expresó Quintero.

Se pregunta qué tipo de respuesta rápida brindan están instituciones si cuando se necesitan con urgencia no atienden al llamado.

En medio de la conmoción y todas las emociones que se pueden experimentar tras la pérdida de un ser querido quedan muchas preguntas en el aire.

Quintero se pregunta si su padre estaría con vida si hubiese recibido los primeros auxilios o qué impidió que la asistencia llegara, ¿no había personal?

En medio de la tristeza Quintero comentó que ha quedado con muchas dudas y pide que si situación no se repita con otras personas y si el caso es que no institución no cuenta con personal o equipo de respuesta se subsane la problemática.

“En medio de todos estos problemas, por la pandemia, lo peor que a uno le puede pasar es perder a un ser querido”, expresó.

Por segunda ocasión la periodista pierde un familiar, en distintas circunstancias, por ello, hace un llamado a la reflexión.

Algunos usuarios reaccionaron a la declaración de la comunicadora y otros no dudaron en enviar mensajes de apoyo y condolencias.

“Tú papa se murió por culpa de ellos, por su negligencia”, “Birna, mi más sentido pésame, un abrazo y fortaleza para la familia”, “Lamento su pérdida pero así como su caso hay y seguirán muchos”, son algunos de los comentarios.

