BK es criticado en redes tras acusación de Italian Somalí

Luego de que Italian Somalí reveló que presuntamente BK le robó una canción y la vendió, el productor musical se ha convertido en blanco de críticas en las redes sociales.

Al momento de esta publicación aún Johnny López, nombre real de BK, no ha dado su versión de los hechos, sin embargo, en su última publicación en Instagram le han dicho de todo.

"Oye te has puesto a vender los temas que no son tuyo deja de ser", "Así mantienes a tu familia, robándole a otro", "Este es el nuevo 'El Chombo', del siglo 21, robándole el pan a los pelao, que pena", "Robando" y "Papi cómo así que robastes un tema y no le distes nada a @italiansomali", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación, en la cual sale junto a su esposa Julia Honings.

Jhonny D también reaccionó a esta polémica, no mencionó nombre, pero el mensaje que colgó en sus historias de Instagram tiene varias referencias relacionadas con el escándalo de BK.

BK fue señalado por Italian Somalí de supuestamente haberle robado una canción y vendérsela a Netflix.

Italian Somalí publicó en Instagram un fragmento de la serie "Neón", de Netflix, donde se escucha la canción que afirmó es de su propiedad y etiquetó a BK.

En la descripción de la publicación, el panameño le advirtió a sus colegas que "jueguen vivo" con quién graban sus canciones, ya que hay productores como "BK que te roban o toman tus ideas".

De acuerdo al intérprete de "La Chumerri", él le llevó la idea e instrumental de la canción a BK y al final este le vendió la "plena" a la plataforma de streaming, situación que le da mucha tristeza.

"(...) no te dan nada y ni para avisarte que tu música saldrá en una serie, que tristeza, por eso estamos como estamos, puros hp... loco", finalizó el músico.

La serie a la que hace mención el músico se estrenó el año pasado y esta no sería la primera vez que BK es acusado por un colega de presunto robo.

El año pasadoJhonny D reveló que López había cobrado las regalías de sus temas.

