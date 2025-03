Blancanieves: entre lo políticamente correcto y lo entretenidamente bueno

Este 21 de marzo de 2025, Disney finalmente lanzará "Snow White", la adaptación live-action que ha acumulado polémicas desde su anuncio en 2021 y que estaba prevista para estrenarse en 2023 (para el aniversario 100 de la casa del ratón). Dirigida por Marc Webb ("500 Days of Summer"), la cinta promete "reinventar" el clásico de 1937 con un presupuesto de $250 millones (aunque con los cambios y regrabaciones la suma ha aumentado). Sin embargo, su viaje a la pantalla ha sido tan accidentado como el de su protagonista.

¿Blancanieves morena?

La elección de Rachel Zegler ("West Side Story") como Blancanieves desató una ola de críticas en 2022. Sectores conservadores argumentaron que su tez mestiza (la actriz es de ascendencia colombiana-polaca) traicionaba el nombre del personaje.

Zegler respondió en "Variety": "Blancanieves no es sobre el color de piel, sino sobre resiliencia. En 2025, las princesas deben reflejar la diversidad real".

La polémica escaló cuando la actriz calificó la trama original de "anticuada y sexista", prometiendo un personaje "líder, no una damisela". Esto generó el hashtag #NotMySnowWhite, con 2.3 millones de tuits en 48 horas.

Los enanos

El diseño de los siete enanitos ha sido otro foco de conflicto. Inicialmente, Disney planeó contratar actores de baja estatura, pero tras las críticas de Peter Dinklage ("Juego de Tronos") -quien tachó el proyecto de "regresivo"-, optaron por CGI. El resultado, visible en el tráiler, muestra criaturas estilo "Sonic the Hedgehog" (2020), con un inquietante "efecto valle inquietante".

Organizaciones como "Little People of America" (LPA) han denunciado la decisión: "Es irónico que hablen de inclusión mientras nos borran de la pantalla", declaró su presidente, Gary Arnold, a "The Hollywood Reporter".

Gadot vs. Zegler

La tensión entre Gal Gadot (Reina Malvada) y Zegler trasciende la ficción. Gadot, exsoldado israelí y voz pro-Israel, chocó con Zegler, quien en 2023 tuiteó #FreePalestine durante la promoción. Según fuentes de "Deadline", Disney prohibió entrevistas conjuntas para evitar "roces geopolíticos en el press tour".

Primeras críticas

Las reseñas tempranas son mixtas. "The Guardian" elogia la "energía fresca de Zegler"; mientras "IndieWire" critica los enanos como "pesadillas de Shrek mal renderizadas". La audiencia decidirá si el cuento de hadas logra su "final feliz".