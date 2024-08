'Blue Zones': ¿Cuál es el secreto de las comunidades longevas?

Las "Blue Zones" son áreas donde las personas no solo viven más tiempo, pues también disfrutan de una calidad de vida envidiable en su vejez.

El concepto fue acuñado por el explorador Dan Buettner y ha llamado la atención tanto del público como de la comunidad científica.

Aunque en las últimas semanas se ha hecho más popular gracias a la serie de Netflix "Live to 100: Secrets of the Blue Zones", que explora estas comunidades longevas y sus secretos para una vida duradera y sana.

Aprendizajes y más

¿Cómo aplicar las lecciones de las "Blue Zones"? La Dra. Ana Cury, especialista en Medicina Interna y Geriatría, y miembro de Medicus brinda unos tips.

De acuerdo a los estudios la genética probablemente solo representa el 20-30% de la vejez, explicó la Dra. Cury, de Medicus, plataforma de segundas opiniones médicas virtuales que conecta a pacientes de América Latina con médicos en sus campos en Estados Unidos.

Al entender lo que han aprendido estas comunidades longevas, lo podrán aplicar en la actualidad y así promover un envejecimiento saludable, añadió.

Por esta razón, Cury resaltó puntos claves que contribuyen a esa longevidad en estas zonas:

- Dieta sana: Las "Blue Zones" tienden a seguir dietas ricas en plantas, con un consumo moderado de carne y pescado. La dieta mediterránea, en particular, ha ganado atención por sus beneficios para la salud.

- Constante actividad física: El ejercicio regular es una parte primordial de la vida en las "Blue Zones", pero no necesariamente en forma de rutinas de gimnasio estructuradas. "La actividad física está integrada en la vida cotidiana, como caminar, jardinería o tareas domésticas".

- Conexiones sociales fuertes: Las relaciones familiares y comunitarias juegan un papel crucial en el bienestar de los habitantes de las "Blue Zones".

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

- Propósito de vida: Tener un sentido de propósito, o lo que los okinawenses llaman "ikigai", es fundamental para el bienestar mental y emocional.

- Manejo del estrés: Las comunidades de las "Blue Zones" suelen tener prácticas culturales que ayudan a manejar el estrés, como la siesta en Cerdeña o el tiempo dedicado a la oración en Loma Linda, California.

Estos principios pueden adaptarse a nuestro estilo de vida moderno. "Incorporar las lecciones de las Zonas Azules en la planificación urbana y las iniciativas comunitarias puede ayudarnos a crear ciudades que prioricen la salud, el bienestar y la longevidad para las generaciones venideras", afirmó.

No obstante, también advierte sobre la necesidad de un enfoque equilibrado al adoptar prácticas inspiradas en las "Blue Zones". Por ejemplo, al seguir dietas como la mediterránea, es importante considerar el control de porciones y las necesidades individuales de salud.

Para los que desean mantenerse activos de manera segura, especialmente si no han sido muy activos en el pasado, la Dra. Cury recomienda comenzar con actividades de bajo impacto como caminar, nadar o yoga suave, siempre bajo la supervisión de un profesional de la salud.

El interés en las "Blue Zones" y el envejecimiento saludable refleja un cambio en nuestra percepción del envejecimiento. Ya no se trata solo de vivir más tiempo, sino de mantener una buena calidad de vida en nuestros años posteriores.

Mientras la ciencia continúa desentrañando los secretos de la longevidad, las "Blue Zones" nos recuerdan que una vida larga y saludable no es solo cuestión de genes o suerte. Es el resultado de un estilo de vida holístico que prioriza la salud física, mental y emocional. Y eso es algo que todos podemos aspirar a cultivar, sin importar dónde vivamos.