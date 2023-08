'Boza': Critican al artista y le piden que ayude a Erika

La polémica por el incidente con un arma de fuego en el que Erika, una joven de 23 años, resultó gravemente herida pica y se extiende, usuarios de Instagram han volcado su apoyo con la etiqueta “#JusticiaParaErika” y piden que los presuntos responsables den la cara, entre ellos “El Boza”.

La víctima recibió un balazo, un proyectil explosivo, en el glúteo en una fiesta que tuvo lugar en la casa de “El Boza” el pasado 2 de abril, y han pasado cuatro meses y no se ha hecho justicia.

Erika relató en un live, con Wyznick Ortega, lo difícil que ha sido su recuperación tras el incidente y las secuelas que esto le dejó, por lo tanto, se vio en la necesidad de exponer su caso, ya que el proceso no avanza.

“El Boza”, propietario del arma con la que se le disparó a la víctima, y otro individuo, el presunto responsable de disparar el arma, fueron querellados por la víctima, sin embargo, hasta la fecha, según contó Erika, su caso está estancado.

“Quiero que se haga justicia, han pasado cuatro meses de esta situación, me he tenido que levantar por mi propia cuenta para salir adelante. No caminaba, estuve en silla de ruedas hasta hace poco. Camino con ayuda de un bastón. Estuve intubada, me dieron comida por tubos. No he podido volver a trabajar, mi madre ha tenido que dejar de trabajar para poder apoyarme. Ha sido bastante difícil”, dijo la joven.

En el live, Erika también reveló que asistió a esta fiesta de “la mano de Anyuri” y que era primera vez que veía a Humberto Boza, nombre real del artista, y que al momento de querer irse a su casa el intérprete supuestamente le apuntó con el arma para que no se fuera.

De acuerdo al relato de la víctima, tanto “El Boza” como “La Cuchita” se han desentendido de lo sucedido, sin embargo, esto ha causado decepción entre los oyentes de los artistas y han usado las redes para pedirle a ambos que den la cara.

“La Cuchita” procedió a limitar la opción de comentarios en sus publicaciones y en el perfil de “El Boza”, en su más reciente publicación, de hace seis días, se pueden leer varios mensajes.

“Tienes oportunidad para ayudar a la chica del disparo en tu casa”, “Dándote la gran vida y por tu culpa casi se muere una chica de tu país”, “Que pena darse cuenta de que lo maleante no se te quita...”, “Mientras andas como si nada una persona casi se muere por tu culpa, vergüenza debe darte”, “Me gustó tu música, pero te cancelo como persona. Ni mis amigos ni yo iremos a tu concierto en Orlando” y “JUSTICIA PARA ERIKA, era súper fan de tu música, que decepción de tu actitud como persona”, son algunos de los comentarios.

Al momento de esta publicación, ni “El Boza” ni su mánager, Faster, han emitido un comunicado sobre su versión de los hechos relatados por la víctima. 'Boza': Piden justicia para Erika en su perfil de Instagram

