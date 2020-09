Brad Pitt tiene un 'doble', su nombre es Nathan Meads, un albañil británico de 34 años

El ya influencer, Nathan Meads es un albañil británico de 34 años y a la vez el doble más conocido de Brad Pitt.

Versión impresa

Desde que decidiera dejarse una ligera perilla hace unos años, pasó de caminar de forma anónima por las calles a ser confundido con el apuesto actor y asaltarle para pedirle fotografías y autógrafos.

Él abrió una cuenta de Instagram (@bradpitt_lookalike) con el nombre de 'Brad Pitt look alike' en la que se presenta como el doble más famoso del mundo del protagonista de Leyendas de pasión.

En esta red social comparte fotos posando incluso algunos montajes con el exmarido de Angelina Jolie, jactándose de su gran parecido, se lee en una nota de la revista Hola

Un atributo que, por otro lado, acabó por separarle de la madre de sus hijos, tal y como reconocía en una entrevista en Daily Mail: "Ella odiaba que no pudiéramos ir a ningún lado sin que las chicas se me acercaran y me pidieran fotos".

No obstante, este parecido le ha traído otras tantas alegrías. Le ha permitido desarrollar una carrera como influencer y a día de hoy es embajador para firmas de moda y tiene su propia agencia de representación.

También, se ha unido a Only Fans, la nueva plataforma a la que muchos rostros conocidos se han unido para compartir contenido explícito por suscripción.

Asiste a fiestas, inauguraciones o estrenos y hasta ha aparecido en la serie Silent Witness de la BBC.

VEA TAMBIÉN: Rubén Blades participará en evento por el Mes de la Herencia Hispana

Dijo: "No soy uno de esos chicos que piensa que son muy guapos. He tenido bastantes novias, pero nunca pensé que sería uno de esos hombres que a todo el mundo le gustan".

"No puedo ir a ningún lado, no puedo ir a las tiendas… veo a la gente detrás del mostrador dándose codazos, pensando que soy Brad Pitt", añadió.