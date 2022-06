Brithany Ryce: A la cantante le robaron su cartera

La cantante panameña Brithany Ryce está feliz por su participación en el Pride 2022, evento realizado el fin de semana. No obstante, en esta actividad también tuvo una mala experiencia,.

Aunque la cantante se sintió en las nubes por todo el apoyo que recibió durante su presentación, lo cierto es que también le quedó un sabor amargo, ya que le robaron su cartera.

Brithany Ryce participó en la marcha del Orgullo y se presentó, pero al terminar su show, se percató de que ya su cartera no estaba donde la había dejado escondida.

"Ayer me robaron (sábado). Antes de subir al escenario tuve que dejar todas mis cosas abajo escondidas y pues cuando terminé de cantar, no tenía mi cartera donde tenía todos mis documentos, mis pertenencias personales, casi 600 dólares en material en una cartera, porque nunca me gusta tener efectivo", dijo a través de sus historias de Instagram.

Añadió: "Da rabia porque volver a sacar todo eso cuesta, y con lo que uno trabaja cada día y la vida que no está barata".

A pesar de eso, está feliz pues la manera en que brilló, asegura que esa vivencia no tiene precio. "

"Qué bonito brillas así cuando coreaban mi canción se me hinchó el pecho de felicidad y vamos por más cosas lindas", expresó.

La cantante dijo que va por más éxito y cosas lindas, aunque en la vida no todo sea perfecto.

Artista

La cantante y bailarina de 25 años, presentó recientemente su primer sencillo “Corazón de acero”, donde fusiona sus talentos y envía un mensaje positivo a las mujeres.

La letra de “Corazón de acero” fue escrita por Brithany Ryce y la maquillista Aliah Maurette.

