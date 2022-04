Britney Spears anunció que está embarazada

La actriz y cantante Britney Spears ha anunciado que tendrá su tercer bebé. En estos momentos está comprometida con el actor Sam Asghari.

Tras varias semanas de rumores, finalmente Britney Spears, de 40 años dijo que está embarazada.

“Perdí mucho peso en mi viaje a Maui (ciudad en Hawai). Yo pensé: ‘Jesús, ¿qué le pasó a mi estómago?’ Entonces me hice un test de embarazo y bueno... ¡Tendré un bebé!”, escribió en una publicación en su cuenta de Instagram.

“Obviamente no saldré tanto debido a que los paparazzi obtienen su dinero con una foto de mí, como desafortunadamente ya lo han hecho... Es difícil porque cuando yo estaba embarazada tuve depresión perinatal y tengo que decir que es absolutamente horrible", escribió.

Añadió: "Las mujeres no hablaban de eso en ese entonces, algunas personas consideraban peligroso si una mujer se quejaba así con un bebé dentro de ella, pero ahora las mujeres hablan de todos los días".

"Gracias a Jesús que no tenemos que mantener ese dolor como un secreto reservado. ¡Esta vez haré yoga todos los días! Les envío mucha alegría y amor”, también escribió Spears.

La cantante estadounidense tiene 40 años y dos hijos de su relación con Kevin Federline: Sean Preston, de 16 años; y Jayden James, de 15.

En una foto publicada en marzo pasado en una playa, Spears escribió: “¡¡¡Planeando tener bebés en la Polinesia !!!!!!”. La cantante escribió esto cerca de un año después de que hiciera la inquietante acusación en una audiencia en el Tribunal Superior de Los Ángeles de que durante su tutela de 13 años quería que le quitaran el dispositivo anticonceptivo implantado para poder puede tener más hijos y le dijeron que no podía.

“Quiero poder casarme y tener un bebé”, dijo Spears a la jueza durante una declaración pública en su momento. “Me dijeron en este momento en la tutela que no puedo casarme ni tener un bebé. Tengo un dispositivo dentro de mí en este momento para no quedar embarazada. Quería quitarme el dispositivo para poder empezar a tratar de tener otro bebé. Pero este equipo no me deja ir al médico para sacarlo porque no quieren que tenga más hijos”.

Britney Spears fue liberada de la tutela en noviembre del 2021.

Con información de Crítica

