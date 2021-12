Britney Spears celebra su primer cumpleaños en libertad

Britney Spears no podría estar más feliz. Después de 13 años bajo la tutela de su padre, finalmente la famosa está celebrando su primer cumpleaños libre.

Versión impresa

Spears cumplió este 2 de diciembre 40 años y lleva meses preparándose para este momento.

Más hermosa que nunca y con una figura espectacular, la cantante presumió sus curvas, las que logró gracias a sus horas y horas de bailes que a veces publica en su cuenta de Instagram.

Al compartir imágenes luciendo un lindo cuerpo junto a su prometido Sam Asgharin, Spears festejó que estaba lista para viajar con su amado y comentó: "¡¡¡Oh, que alegría preciosa hoy !!! Mi prometido y yo estamos muy emocionados de irnos…. como pueden ver, no peso 800 libras como los paparazzi me tienen en las fotos… he estado haciendo ejercicio y es real… pero ni modo!!!! Dios, gracias por poder salir del país !!!! Me siento bendecida!!!", escribió la cantante.

La pareja salió de Estados Unidos para disfrutar de Cabo San Lucas y otros lugares turísticos tierra azteca.

Pero esto no es todo, la celebración inició desde muy temprano, la habitación de Spears amaneció decorado con globos de colores y un enorme rotulo con la leyenda “Happy Birthday Britney”.

La estrella del pop no solamente se fue a disfrutar de las tierras aztecas, pues el festejó estuvo amenizado con mariachis, música popular de México.'



Britney Spears cumplió este 2 de diciembre 40 años y lleva meses preparándose para este momento.

La celebración continúa en México. Una fuente aseguró que la pareja la está pasando a lo grande.

VEA TAMBIÉN: 'Algo Azul' llegará a HBO Estados Unidos en 2022

“Es el primer aniversario de Britney no se siente como si se estuviera marchitando”, dijo la fuente. “Este año, están felices de celebrar el envejecimiento de Britney porque finalmente está creciendo en su verdadero yo”.

La fuente añadió que “finalmente siente que tiene un propósito y Britney quiere celebrarlo al máximo”.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!