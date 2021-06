Britney Spears: Famosos expresan su apoyo

Britney Spears rompió el silencio y reafirmó su deseo de tomar las riendas de su vida, tanto en el aspecto personal como profesional.

Versión impresa

La estrella del pop habló ante una corte en Los Ángeles, vía virtual, después de permanecer en silencio por varios años.

Spears calificó la tutela, ordenada en 2008 y que se otorgó a su padre, Jamie Spears, como "abusiva" y fue vehemente en su deseo, recuperar su vida.

En su intervención, la cual duró 23 minutos, la intérprete de "Toxic" reveló detalles hasta entonces desconocidos y cómo la tutela la ha perjudicado.

De acuerdo a sus declaraciones, Spears desea formar una familia con su actual pareja y tener hijos, sin embargo, no le permiten ir al médico para remover un dispositivo intrauterino.

"Quería quitármelo (el DIU) para poder intentar tener otro bebé, pero este supuesto equipo no me permite ir al médico a hacerlo porque no quieren que tenga más hijos", expresó.

Spears también habló sobre la medicación que se le suministraba, dijo que en varias ocasiones se le daba en contra de su voluntad y que era tan fuerte que se sentía "embriagada".'



En 2007, Britney Spears empezó a comportarse de forma errática y en 2008, una corte estableció la tutela y actualmente la cantante desea retomar el control de su vida.



El estreno de 'Framing Britney Spears' renovó el interés en su batalla legal y provocó acusaciones de estaba siendo explotada.

"Le he dicho al mundo que estoy bien y feliz (...) Estoy traumatizada. No estoy feliz, no puedo dormir", testificó Spears.

VEA TAMBIÉN: 'El Boza' estrena tres canciones de su próximo álbum, 'Bucle'

La cantante no está sola, decenas de seguidores se congregaron el día de su declaración en la corte de Los Ángeles, 23 de junio.

Con el lanzamiento de "Framing Britney Spears" se renovó la batalla por la tutela de la estrella del pop y con ello resurgió el movimiento #FreeBritney, el cual se remonta al 2009, pues el término fue usado en una página de fanes para rechazar el acuerdo de tutela.

Los simpatizantes creen que Spears está siendo obligada a mantener el acuerdo de tutela y por ello han presentado peticiones a la Casa Blanca para que cese la tutela.

Sus adeptos no son los únicos en volcar su apoyo hacia la cantante, luego de sus declaraciones ante la corte varias celebridades han expresado a favor de Spears.

Nicky y Kathy Hilton dijeron en el programa "Watch What Happens Live With Andy Cohen" que solo tenían cosas buenas que decir sobre la cantante.

VEA TAMBIÉN: Erika Ender: 'Una mujer, puede ser capaz de convertirse en todo lo que sueña'

"Debe saber que le creemos", "¡Liberen a Britney!", manifestó Nicky, de 37 años. Mientras que su madre, Kathy, indicó que Britney es una buena chica.

Andy Cohen también se refirió al tema y criticó a Jaime Spears por el presunto control de la vida de su hija.

Cohen elogió a la estrella del pop por manifestar su deseo, querer formar una familia y tener hijos. "Britney, después del que coraje que demostraste hoy, eres 100% más fuerte que ayer, y Jaime, si quieres ganar dinero en el futuro, se sugiero que trabajes mejor, per**", sentenció Cohen.

La expareja, de Spears, Justin Timberlake, también ofreció su soporte. "Después de lo que vimos hoy, todos deberíamos apoyar a Britney en este momento", tuiteó luego de las declaraciones de su ex.

VEA TAMBIÉN: Kenny Man: Detienen al cantante supuestamente por sus comentarios contra el presidente Nito Cortizo

"Independientemente de nuestro pasado, bueno o malo, y no importa cuánto tiempo haya pasado… lo que le está sucediendo simplemente no está bien. A ninguna mujer se le debería restringir jamás la posibilidad de tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Nadie debería ser retenido nunca contra su voluntad ... o tener que pedir permiso para acceder a todo por lo que ha trabajado tan duro", escribió.

Timberlake y su esposa, Jessica Biel, enviaron su amor y apoyo absoluto a quien en el pasado fue su pareja y están a la expectativa de "los tribunales y su familia hagan esto bien y déjala vivir como quiera vivir".

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!