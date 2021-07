¿Britney Spears no maneja sus redes sociales?

Luego de anotarse una victoria, poder elegir su defensa, Britney Spears ha anunciado que no se subirá a un escenario hasta que su padre, Jamie Spears, deje de controlarla.

Versión impresa

Por muchos años la estrella del pop guardó silencio, pero finalmente habló ante una corte el 23 de junio, desde entonces no se ha quedado callada y ha usado sus redes sociales para decir lo que siente.

"Miren, no voy a actuar en ningún escenario en un futuro cercano mientras mi papá siga decidiendo lo que me pongo, digo, hago o pienso. Ya lo he hecho durante los últimos 13 años", comentó en una publicación que hizo el domingo.

En la publicación no solo arremetió contra su padre, también lo hizo con su hermana y con quienes critican sus bailes en su sala de estar, les aconseja no verlos sino les gustan.

"¡Mi supuesta red de apoyo me hizo un daño profundo! Esta tutela legal mató mis sueños... así que todo lo que tengo es esperanza y la esperanza es justo lo que es más difícil de matar por este mundo… y aun así la gente lo intenta", escribió Spears.

Sobre su hermana, Jamie Lynn Spears, confesó que no le agrada que aparezca en premiaciones interpretando sus canciones. "No me gusta que mi hermana apareciera en entregas de premios y cantara mis canciones remezcladas", escribió.

Adicional, afirma que prefiere bailar en el salón de su casa que subirse a un escenario de Las Vegas, donde la gente está tan "ida" que no puede ni estrecharle la mano.'



Britney Spears no está dispuesta a subirse a una escenario hasta que su padre deje de controlarla, anunció que hizo en Instagram.



En las publicación arremete contra su padre, hermana y con quienes la critican.



Los seguidores de Spears sospechan hace ya un tiempo que ella no tienen control de sus redes sociales, por ello, no confían de lo que allí se ventila.



El proceso legal para darle fin a la tutela continúa, la próxima audiencia será el 29 de septiembre.

La declaración de la cantante fue acompañada con una imagen que dice "Acéptame por lo que soy o bésame el cu**, come mier** y pisa algunos legos", lo cual ha llamado la atención de sus seguidores.

VEA TAMBIÉN: Primer Festival de Música de Cámara culmina el 29 de este mes

Desde hace algún tiempo sus seguidores sospechan que alguien más maneja sus redes sociales, antes del anuncio de su retiro compartió una publicación en Instagram explicando la importancia del "tercer ojo".

En la sección de comentarios del post algunos usuarios afirman que Spears no maneja la cuenta. "Bueno, genial, ahora la verdadera Britney Vuelve", "Illuminati confirmó", "¿Quién administra esta cuenta?, "Deje que Britney se publique", son algunos de los comentarios.

En una publicación más antigua Spears uso la frase "Kiss my a** haters", lo cual se convirtió en titular, pero aumentó más aún la sospecha de que no tiene control de sus redes sociales.

"Claramente, esta no es Britney", opinó un usuario y más de 7 mil personas estuvieron de acuerdo. Otro usuario dijo: "Esto, obviamente no es Britney, pero sigue intentándolo", y más de 20 mil usuarios le dieron me gusta a este comentario.

VEA TAMBIÉN: La inmunización infantil qué tanto se ha visto afectada por la pandemia de la covid-19

A saber

El proceso legal por recuperar el control de su vida personal y profesional sigue su curso, Britney Spears desea poner fin a la tutela que por más de 13 años ha manejado su vida.

La próxima audiencia se celebrará el 29 de septiembre en Los Ángeles, y Spears estará representada por Mathew Rosengart, jurista que ha representado a celebridades como Steven Spielberg, Ben Affleck y Sean Penn, este último describe al letrado como un "luchador callejero duro como las uñas con un gran cerebro y principios más importantes".

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!