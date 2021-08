'BTS' cancela definitivamente su gira mundial

La banda surcoreana BTS anunció la cancelación definitiva de su gira mundial "Map of the soul" que había sido pospuesta a principio de 2020 debido a la pandemia.

"La compañía ha trabajado duro para reanudar los preparativos para el BTS Map of the Soul tour, siendo conscientes de que todos los seguidores han estado esperando con ansia la gira", escribió Big Hit Music, el sello que representa al grupo, en su red social Weverse.

"Debido a circunstancias cambiantes que escapan a nuestro control se ha vuelto muy difícil retomar las actuaciones con la misma escala y fechas que habíamos planeado", añade el texto.

"Por ello debemos anunciar la cancelación del BTS Map of the Soul tour", también se lee.

Antes de lanzar su cuarto álbum de estudio "Map of the Soul: 7", el grupo presentó en enero de 2020 una gira que consistía de casi 40 conciertos en ciudades de tres continentes y que incluía un doble recital en el Estadio Olímpico Lluis Companys de Barcelona que debía suponer la primera actuación del grupo en España.

Sin embargo, el estallido de la pandemia obligó a la banda formada por RM, Jimin, Jin, J-Hope, V, Suga, y Jungkook a posponerla en los meses siguientes.

Big Hit Music está "preparando un programa viable y un formato de actuaciones".

Datos

BTS es un grupo musical surcoreano que, además de ser constante en su trabajo tiene un impacto mundial enorme, pues casi cada semana es tendencia en redes sociales gracias a sus seguidores, quienes se hacen llamar A.R.M.Y. (acrónimo de Adorable Representative MC for Youth).

Aunque al principio, en el 2013, cuando Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, los integrantes, fueron reclutados por el sello discográfico Big Hit Entertainment y debutaron el 13 de junio de ese año con el tema “No more dream”, su trascendencia era mucho menor.

Fueron dos años en los que el proyecto trabajó con esmero y, a partir del 2015, con el lanzamiento de los discos de corta duración The Most Beautiful Moment in Life Part 1 (abril) y Part 2 (noviembre), comenzó a escalar a nivel global.

