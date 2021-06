BTS: Ponen en duda la veracidad de las listas de éxitos de esta agrupación

BTS, la banda surcoreana de K-pop, ha vuelto a conquistar esta semana las listas estadounidenses con su cuarto número uno en apenas nueve meses

Este es un logro tras el que se esconde una estrategia para manipular el sistema de medición más importante de la industria musical.

Puede que su última canción, "Butter", no sea la más escuchada en el país norteamericano según sus reproducciones en "streaming" o el apoyo de las radios, pero los fanes de la banda se movilizaron para comprar el sencillo en masa gracias a los descuentos patrocinados por su discográfica.

Desde los Jackson 5 en 1970, ninguna otra formación había conseguido debutar en el número uno tantas veces en tan poco tiempo.

El caso de BTS es el último ejemplo de las tácticas utilizadas por artistas de la talla de Taylor Swift, Drake o Harry Styles para inflar sus estadísticas, como incluir copias digitales de sus discos en artículos de "merchandising" o publicar varios vídeos de una misma canción.

Vender barato y comprar en masa: La fórmula de BTS.

A finales de mayo, la banda surcoreana puso su nueva canción a la venta por 69 centavos -muy por debajo de lo habitual.

Lo anterior la acompañó de una versión instrumental que también contaba en el Billboard Hot 100, la lista principal de Estados Unidos.

BTS es un grupo musical surcoreano que, además de ser constante en su trabajo – lanza nuevo material con frecuencia –, tiene un impacto mundial enorme, pues casi cada semana es tendencia en redes sociales gracias a sus seguidores, quienes se hacen llamar A.R.M.Y. (acrónimo de Adorable Representative MC for Youth).

Aunque al principio, en el 2013, cuando Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, los integrantes, fueron reclutados por el sello discográfico Big Hit Entertainment y debutaron el 13 de junio de ese año con el tema “No more dream”, su trascendencia era mucho menor, se lee en Milenio.com

La publicación recuerda que fueron dos años en los que el proyecto trabajó con esmero y, a partir del 2015, con el lanzamiento de los discos de corta duración The Most Beautiful Moment in Life Part 1 (abril) y Part 2 (noviembre), comenzó a escalar a nivel global.

