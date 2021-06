María Pía Zubieta reitera que no tiene vínculo con vacunación clandestina

La expresentadora de noticias María Pía Zubieta se defendió de algunas acusaciones en las que se vio envuelta. Al parecer todo se aclaró.

Luego de un medio de comunicación publicó que “una expresentadora apellido Zubieta” figuraba entre las vacunadas en la famosa vacunación clandestina. Ella salió a aclarar la situación.

Esta información llamó la atención de algunos internautas quienes comenzaron a asegurar que era ella.

No obstante, ante la situación, María Pía Zubieta no dudó en dejar claro que no tiene nada que ver con ese tema.

“Ahora salió una lista que supuestamente sale que yo me vacuné en Panamá", dijo.

"Me vacuné hace TIEMPO en CVS MIAMI Pfizer. Toda mi familia se vacunó en USA”, publicó María Pía en su cuenta de Twitter.

Pero, eso no es todo, María Pía Zubieta también publicó las fotos vacunándose.

En otro “post” dijo, “Eso es mentira. Pusieron mi nombre y no es cierto... Yo me vacuné en USA hace tiempo".

"Incluso ya registré mis dos dosis en Panamá digital con número de lote fecha y lugar. Todo se puede verificar”. ¡Santo!

Por su parte, el medio de comunicación en donde se publicó la información aclaró que María Pía no tiene nada que ver con la vacunación clandestina.

“Como medio responsable hacemos de conocimiento que María Pía Zubieta no se vacunó de manera clandestina ni aparece mencionada en la investigación. Pedimos disculpas".

"El nombre María Zubieta que aparece no es la periodista, sino otro caso del señor Matías Pérez por estafa en 2014”, añadieron.

Con información del diario hermano día a día

