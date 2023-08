'Burnout': ¿Cómo abordar el problema?

Desde el año pasado, el síndrome de desgaste ocupacional o burnout ha sido reconocido como un padecimiento laboral por la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo tanto, no se pueden ignorar sus efectos para la salud mental y física de las personas.

Nadie está exento de tener momentos complicados de agotamiento laboral y cansancio emocional, y quienes tienen dos trabajos son quienes se ven seriamente afectados por el burnout, según "Aflac Workforces Report".

Ante la prevalencia del desgaste ocupacional se hace urgente un cambio en el entorno laboral, este debe estar diseñado para las personas, en lugar de exigirle que estos se ajusten a las estructuras.

María Méndez, presidenta de "Vacation is a Human Right Foundation" (Fundación comprometida con el bienestar del individuo que sufre del síndrome de burnout), comentó, vía e-mail, que "la presión constante y la falta de pausas adecuadas han llevado a un aumento de los casos de burnout en todo el mundo. No podemos ignorar su fuerte impacto en la salud mental, emocional y física de las personas, así como en su capacidad para llevar una vida equilibrada y plena".

Para prevenir este padecimiento se debe equilibrar los tiempos de trabajo y descanso, como una forma de gestionar el estrés tanto para las personas como para la empresa.

Agotamiento, incluso al iniciar el día, aumento de la distancia mental respecto al trabajo o sentimientos negativos o cínicos hacia el mismo y la sensación de ineficiencia y falta de realización, son los tres signos principales del burnout, de acuerdo a la OMS.

Para Aldo Cívico, coach ejecutivo y especialista en liderazgo, el burnout es la señal de que algo más está pasando. "(…) es un síntoma de que la persona está operando desde un yo falso", dijo.

En este sentido, es esencial abordar el problema desde diversos ángulos, con trabajos dignos y seguros, entornos laborales saludables e implementar un enfoque multisectorial.

Carmen Martínez, asesora de salud mental de la OMS, hace hincapié en la necesidad de combatir la falta de información y la estigmatización que rodea a la salud mental en el entorno laboral, se debe promover la escucha activa y programas preventivos del burnout.

