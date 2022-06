Calzado bajo, comodidad tan perjudicial como los tacones

Existe un viejo dicho que dice: “lo que es moda no incomoda”. Sin embargo, cuando de calzado se trata, pasar largas jornadas laborales, o bien una noche de fiesta, arriba de un zapato que causa molestia no es nada agradable. Además, existe mostrada evidencia de que los zapatos de taco alto pueden afectar la forma y el funcionamiento del pie, así como la postura y el movimiento del cuerpo.

Y es que, no todo lo que reluce es oro, y si bien las últimas tendencias de moda llevan temporadas demostrando que se puede vestir elegante y cómoda a la vez calzando unas balerinas, sandalias bajas e incluso unas zapatillas deportivas, los especialistas aseguran que esa aparente comodidad que ofrece un zapato plano puede terminar generando dolencias en los pies, las pantorrillas e incluso las rodillas.

“Muchas veces no le damos la importancia que tiene al calzado. La mayoría de las molestias en las piernas, las plantas del pie o el tendón de Aquiles, vienen por el uso de un mal calzado. Siempre se ha hablado de los problemas que puede causar en nuestros pies el uso de tacones, pero usar zapatos totalmente planos tampoco es la solución”, aseguraJavier González, entrenador y director de JG Fitness Coaching.

Por su parte, el médico cirujano general y flebólogo Lucas Zurlo, explicó que “las patologías más frecuentes ocasionadas por el uso de zapato bajo afectan desde el punto de vista traumatológico”. “El zapato que no tiene nada de taco trae consecuencias a nivel traumatológico. Desde el punto de vista flebológico, lo importante es que los músculos de la parte posterior de la pierna, que son los gemelos y el solio, son claves para el buen funcionamiento de la bomba muscular. O sea, las venas están estratégicamente ubicadas entre esos músculos para que al contraerse, eyecten la sangre y favorezca el retorno venoso hacia el corazón”, explicó el especialista, quien también se refirió a que “cuando se usan zapatos de taco durante largos periodos de tiempo ese retorno se ve dificultado y esto acarrea como consecuencia una profundización de la patología venosa crónica en quien la padece o si no, la aparición de arañitas y várices”.

Si bien es cierto que llevar tacones altos o bajos durante mucho tiempo es perjudicial y que en exactamente una hora, seis minutos y 48 segundos llevándolos –tal y como confirmó el Colegio de Podólogos del Reino Unido en un estudio con 2.000 mujeres– comienza a sentirse ese reconocido ardor en la almohadilla delantera y la tensión en el arco del pie, al parecer, algo similar podría pasar con el calzado plano.

¿Qué zapatos son los adecuados?

De acuerdo a los expertos, el calzado de uso diario debería reunir las siguientes características:

1. Las suelas deben tener cierta flexibilidad, pero no ser deformables, no deben ser ni demasiado gruesas ni finas (aproximadamente 1,5-2 cm), idealmente confeccionadas con algún material derivado de la goma que permita la amortiguación.

2. La porción externa de la suela, que contacta con el suelo, debería ser rugosa para permitir un correcto agarre y la porción interna de la suela que contacta con el pie, blanda y confortable.

3. Los tacones o talón deberían amortiguar el impacto de la porción posterior del pie, idealmente anchos para lograr una base amplia de soporte. La altura del tacón no debería superar los 3-4 centímetros.

4. La porción superior del calzado (empeine o capellada) debe ser de un material suave y que permitan la oxigenación. Los dedos deben poder moverse dentro del calzado.

Consejos para la compra de zapatos

1. Probarse ambos zapatos y caminar por la tienda.

2. No apresurarse, probarse al menos 5 modelos diferentes para comparar el ajuste.

3. Buscar comodidad en la lengüeta y alrededor de la atadura.

4. Asegurase de que la suela sea flexible, en el punto donde se flexiona el pie.

5. Elegir zapatos con plantillas removibles, para reemplazarlas con dispositivos en caso de necesidad.

6. Dejar un espacio de 1.5 cm. frente a los dedos del pie cuando esté parado.

7. Probarse los zapatos después de una rutina o en la tarde, cuando los pies están más cargados en ese momento.

8. El ajuste cómodo del talón para que el pie no deslice.

