Cameron Díaz fue usada como 'mula' para transportar drogas a Marruecos

Han pasado casi ocho años desde la última vez que vimos a la actriz Cameron Díaz frente a una cámara de cine. Con la noticia de su gran regreso a la pantalla grande, los medios volvieron a poner sus ojos sobre ella.

La semana pasada, durante el podcast "Second Life’¡" de Hillary Kerr, la actriz reveló algunos secretos de su pasado, entre ellos, que habría sido utilizada como mula para transportar droga de un país a otro.

Cameron Díaz contó que unos meses antes de volverse famosa gracias a su papel en "La máscara", se había instalado en París con el objetivo de impulsar su carrera como modelo.

“Empecé a trabajar como modelo de catálogo y conseguí suficiente dinero para mudarme a París y alquilar un departamento, que compartí con una chica que sigue siendo una de mis mejores amigas”, dijo.

“¡Estuve allí un año entero y no trabajé ni un día! No pude conseguir ni un solo trabajo que me salvara, aunque, bueno... En realidad sí conseguí un trabajo, pero creo que era como mula, para llevar drogas a Marruecos ¡Lo juro por Dios!”, contó para sorpresa de todos.

De acuerdo la actriz, la contrataron para modelar y le pidieron que llevara a Marruecos una maleta que estaba cerrada y que, según le dijeron, tenía adentro la ropa que iba a usar ella.

“¿Qué carajo había en ese maletín? Yo era una chica rubia de ojos azules en Marruecos, en los años 90, con jeans rotos, botas de plataforma y el pelo suelto. Ahora pienso... Eso era realmente inseguro”, reconoció.

Cuando los agentes de seguridad de la aduana la frenaron y le preguntaron por el contenido de su equipaje, la actriz intentó despegarse rápido del asunto.

“Les dije: ‘No lo sé, esto no es mío, no tengo ni idea de quién es’. Ese fue el único trabajo que conseguí en París...”, concluyó.

Unas pocas semanas después de este viaje a Marruecos, Díaz recibió un llamado que le cambiaría la vida: había sido elegida para protagonizar "La Máscara" junto a Jim Carrey, película que se estrenó en 1994 y la lanzó a la fama.

