Camila cumple 20 años con música que "da escalofríos"

La banda mexicana Camila celebra dos décadas de trayectoria musical con su 'Regresa Tour', una gira que marca su retorno a Estados Unidos tras la reincorporación de Samo al grupo y que, según dijeron en una entrevista con EFE, completa un proceso "de hacer música que nos da escalofríos".



"Somos una banda con mucha suerte. Hemos hecho canciones que han tenido la intención de hacerle bien a las personas, así que hemos conectado desde hace 20 años, desde la primera canción que sacamos, que fue 'Abrázame'", indicó Mario Domm, quien con Pablo Hurtado completa el grupo.



Al reflexionar sobre cómo Camila es hoy en día uno de los grandes referentes del pop y la música romántica en español, Domm considera que es el resultado de "la buena intención de hacer música que nos parezca de calidad".



No ha sido un proceso fácil y los artistas mexicanos reconocen que les ha costado. Incluso por más de una década les costó no solo la relación profesional, sino la amistad. Fueron las reflexiones de la pandemia las que los llevaron a retomar el contacto y decidir volver a ser un trío, como lo eran en sus inicios.



De ese reencuentro, que comenzó con un mensaje en WhatsApp y "con más libertad que nunca", nació el disco 'Regresa', que le da el nombre a la gira. Por primera vez, se dieron el permiso de explorar géneros nuevos para Camila, como el bolero, el mariachi, el gospel, el rock y hasta música norteña.



Samo piensa en las etapas de la banda como si fueran perfumes. 'Regresa' le huele a maderas, coco y pachulí. A Domm le sabe a "hacer lo que queríamos sin preocuparnos".



La realización del disco, donde está su más reciente éxito 'Fugitivos', fue especial, pero confesaron que fue igual o más emocionante planificar la gira.



El espectáculo de unas dos horas cuenta con el respaldo de 100 personas, incluyendo músicos, además de los tres hombres que llevarán a sus fans "a un viaje de música llena de amor", incluyendo éxitos como 'Todo cambió' y 'Mientes', hasta 'Corazón en coma', su primer tema de música regional mexicana con Edén Muñoz.



Entre risas alertan que no tienen bailarinas, pero sí un fuerte contenido audiovisual para ir viajando en el tiempo con los fans a través de todas las etapas de Camila. Además, decidieron incorporar algunos temas de Samo como solista. "Es nuestra historia", indicaron.



La gira 'Regresa Tour' comienza en Miami el 11 de mayo, tras su presentación en el Festival Bésame Mucho, en Austin (Texas) y algunas fechas en México y Honduras. Hasta ahora termina en Nueva York el 31 del mismo mes, tras pasar por Chicago, Nueva York, Newark y Los Ángeles, aunque según su casa promotora, Zamora Live, pronto se anunciarán más ciudades.



El verano los encontrará en España, donde tendrán conciertos en Valencia, Madrid y Barcelona.



"Tenemos mucho tiempo sin ir a España. Fuimos en varias ocasiones y la gente nos recibió muy bien, así que nos emociona que nuestra música sea el pretexto para ir a estos lugares a reconectar con la gente", indicó Hurtado.



Aunque el grupo ha agotado entradas en más de 800 espectáculos en unos 21 países, Hurtado subrayó que es quizá la más "importante" porque acompaña todo el proceso de Camila.



El espectáculo "te va llevando una narrativa en ese sentido. Y las canciones que elegimos también fueron bien, bien pensadas para que la gente pueda llevarse una buena experiencia, que puedan escuchar lo más representativo de cada álbum, que puedan escuchar un poco de lo nuevo que traemos y que todo eso esté bien balanceado".



Como admitieron que nunca paran de componer, ya hay nueva música en la parrilla, incluyendo una canción que escribió Samo para celebrar que en diciembre cumple 50 años.



Detalló que está viviendo un momento de mucha libertad interna, tranquilidad y paz. "Es un momento muy especial para mí y quiero plasmarlo en una canción que va a significar mucho para mí".