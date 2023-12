Canserbero fue sedado y asesinado por su exmánager

La Fiscalía de Venezuela concluyó este martes que una mujer sedó y mató a puñaladas en 2015 al cantante Tirone José González, conocido como 'Canserbero', cuyo caso fue reabierto el mes pasado para desestimar la hipótesis de suicidio del artista, reconocido este año por la revista Rolling Stone como el mejor rapero en español de los últimos 50 años.

El fiscal general, Tarek William Saab, expuso este martes frente a periodistas un "esclarecimiento definitivo" de este caso "que causó conmoción en el mundo de la música" y que incrimina a una decena de funcionarios policiales y del sistema de justicia.

Saab presentó declaraciones grabadas en video en las que una mujer identificada como Natalia Améstica confiesa haber usado benzodiacepinas para adormecer al también músico Carlos Molnar, quien era su pareja, y a González, para luego apuñalarlos hasta dejarlos sin vida.

Posteriormente, explicó el fiscal, Améstica pidió ayuda a un hermano, con quien alteró la escena del crimen con el objetivo de simular que había ocurrido una pelea entre Molnar y González que acabó con el homicidio del primero por parte del segundo, quien terminó suicidándose, como indicó la versión policial durante los últimos ocho años.

Sin embargo, gracias a la nueva investigación, en la que participaron cerca de 50 personas, la Fiscalía determinó que hubo alteraciones e inconsistencias que fueron resueltas con nuevos hallazgos.

Precisó que ya hay seis personas detenidas por estos hechos, entre ellos los hermanos Améstica, y que se han librado otras órdenes de captura contra dos fiscales "que encubrieron" la verdad, detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y un oficial de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que obstruyeron la justicia.

Asimismo, la Fiscalía ha pedido encarcelar a la forense que revisó el cuerpo de Canserbero, a quien calificó como "un mártir de la juventud venezolana".

Confesión

Este 26 de diciembre se dio a conocer un video en el que Natalia Améstica, esposa de Molnar, confiesa el doble asesinato. La exmánager afirmó que atacó primero a su esposo con tres puñaladas y luego a Canserbero.

“Los niños se fueron con la abuela y se dio la oportunidad para yo hacerles un té en el que coloqué Alpram y le di una taza a cada uno. Al momento de quedar somnolientos, yo estaba en la cocina preparando la cena y al llegar Carlos vi como estaba y lo ataqué directamente al cuello. Él cae al piso y lo ataqué por la espalda y por el brazo”, dijo.

“Quien me ve es Tirone [Canserbero], se preocupa mucho, pero él también estaba somnoliento. Yo le explico que fue un ataque de ira que no me pude controlar y él cae en el sofá dormido. Ahí es cuando yo le doy dos puñaladas en su costado”.

“Él (su hermano Guillermo) llegó a las 11 de la noche y ellos terminaron de arreglar la escena. A Carlos terminan de darle puñaladas, mi hermano le da cuatro y el resto lo hacen los funcionarios del Sebin… El cuerpo de Tirone lo traen para la cocina y se le da con un tubo en la cara. Y luego de eso nos explican que lo que debemos hacer es lanzarlo por la ventana”.

