Cardi B invirtió miles en su video 'WAP'

La cantante Cardi B no escatimó en gastos para realizar la producción de su nuevo video musical "WAP", el cual es toda una sensación en Internet, se lee en "Telemundo".

La rapera aseguró en una entrevista con i-D que tuvo que desembolsar una gran cantidad de dinero para lograr ese espectáculo audiovisual.

"Fue un poco extraño grabar el video en la era del coronavirus", dijo Cardi B y añadió: "Por ejemplo, tuvimos que gastar $100,000 solo en pruebas. Todos en el rodaje tuvieron que hacerse la prueba del coronavirus".

"Teníamos un tigre y un leopardo allí, pero no filmamos con ellos por seguridad y por la pandemia. Empalmamos esas escenas", concluyó Cardi B.

Cardi B contó que el momento más aterrador fue cuando grabaron con las serpientes, en el clip ella y Megan Thee Stallion están acostadas en el suelo cubiertas y rodeadas por los reptiles.

"Una de las partes más aterradoras fue la escena de las serpientes. Estaba desnuda y uno de ellas me orinó encima", explicó la cantante de 27 años.

Polémica

"Sabía que iba a tener un gran impacto, supongo, gracias a mí y a Megan. Pero no sabía que iba a ser tan controvertido. Nunca esperé que, ya sabes, los conservadores y los republicanos iban a hablar de la canción”, opinó Cardi B respecto a la polémica que se ha desatado por la letra de ‘WAP’.

"No pensé que la canción fuera tan vulgar como dicen, ¿sabes? Estoy tan acostumbrada a ella. Soy tan rara que no pensé que sería una la gran cosa. No pensé que la gente pensaría que estaba tan fuera de este mundo", aseveró y comentó que no le molestan las reacciones negativas.

El video de WAP cuenta con más de 100 millones de reproducciones en Youtube.

Además, el videoclip contó con la participación de la influencer y empresaria Kylie Jenner y la cantante Rosalía.

