Carlos Bonavides, intérprete de 'Huicho Domínguez', fue hospitalizado de emergencia

El actor Carlos Bonavides, conocido por su interpretación como Huicho Domínguez en la novela “El Premio Mayor”, fue internado de emergencia en una unidad hospitalaria en Ciudad de México.

Se desconoce cuál es el padecimiento que afecta la salud del actor, sin embargo, su esposa, Yodi Marcos, dijo que Bonavides llegó al nosocomio con un cuadro de deshidratación, diarrea y mareo.

A Bonavides le detectaron una bacteria, lo cual generó preocupación, ya que puede migrar a algún órgano y esto puede ser muy perjudicial, pues el histrión solo cuenta con un riñón.

“Tiene una bacteria, el doctor nos indicó... hay dos tipos de bacteria, el doctor quiere descartar que no sea la bacteria que es más fuerte que dice que esa bacteria se puede ir a alguna parte de algún órgano y eso podría ser muy delicado”, comentó Marcos en su encuentro con los medios de comunicación.

Luego añadió: “Ayer se le hicieron unos estudios, no salió nada (el doctor) no encontró nada en el estudio que le hizo y esa es la preocupación del doctor, que Carlos sigue con la diarrea, con la deshidratación que a pesar de que le han puesto cuatro bolsas de suero él se sigue sintiendo mal, tiene la lengua muy blanca, sigue mareado, sigue dormido, no quiere hacer nada”.

Extraoficialmente trascendió que el actor está hospitalizado en Star Médica, ubicado en colonia Roma, luego de que su esposa e hijo, Tadeo Bonavides, lo llevaron a la institución médica porque empezó a sentirse mal.

Esta no sería la primera vez que el actor tiene problemas de salud, en 2018, se sometió a una cirugía, le extirparon un riñón que había sido invadido por un tumor, episodio que fue muy doloroso para el actor.

“Yo sentía el dolor como un puñal que me clavaban, por eso vine al hospital”, expresó en aquel entonces Bonavides, quien en el pasado ha tenido problemas con sustancias ilícitas y producto de su dependencia a ellas sufrió altibajos a nivel económico.

“Ya la heroína y la cocaína la usé grande, pero empecé a tomar muy chico, de 14 años, y tomé toda mi vida. Después las drogas llegaron a mi vida y, cuando me hice famoso como Huicho, ese ladrillo me volvió loco, me transformó”, contó el actor en el programa “Sale el sol”.

