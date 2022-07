Anitta, Emma Roberts y otras celebridades que padecen endometriosis

A inicios de mes la cantante brasileña Anitta hizo público que fue diagnosticada con endometriosis, enfermedad ginecológica que afecta al 10% de la población femenina en edad reproductiva, y por esta razón tuvo que someterse a una cirugía.

Los últimos nueve años Anitta ha sufrido los efectos colaterales de la endometriosis, dolor al orinar, durante y después de las relaciones sexuales, y períodos dolorosos, por lo que suspendió algunos eventos para ingresar al quirófano.

La brasileña recibió el alta médico, ha superado la “etapa más complicada”, el diagnóstico y la cirugía, deseando que todas las mujeres tengan acceso a un diagnóstico y a la “comprensión de esta enfermedad que afecta a tantas personas, pero de la que, al mismo tiempo, se habla tan poco”.

No hace mucho la endometriosis era algo desconocido, pero poco a poco se ha ido posicionando entre los principales temas de conversación porque la comunidad médica y las pacientes están educando a la población sobre esta enfermedad.

Además, de Anitta, otras celebridades también padecen esta enfermedad y no han tenido problemas con revelar su diagnóstico e incluso les ha resultado reconfortante conversar sobre el tema con otras mujeres que están pasando por lo mismo.

Emma Roberts

Por mucho tiempo la actriz no sabía que padecía esta enfermedad, no obstante, los síntomas siempre estuvieron allí, menstruaciones dolorosas que le impedían ir a clases y reuniones ya siendo adulta.

Roberts contó a “Cosmopolitan” que le dijo a su médico, pero este no le hizo caso, por lo que buscó a una especialista mujer, para entonces la enfermedad ya había afectado su fertilidad, algo que la dejó “atónita” y con un sentimiento de culpa como si hubiese hecho algo mal.

La actriz optó por la congelación de óvulos, no lo hizo de forma inmediata, estaba ocupada y “aterrorizada”, no quería descubrir que existía la posibilidad de que no podría tener hijos, y cuando finalmente lo hizo fue un “proceso difícil”.

En agosto de 2020, Roberts anunció que estaba embarazada y lo logró en el momento que dejó de pensar en todo lo demás.

“(…) de repente, hubo un nuevo mundo de conversación sobre la endometriosis, la infertilidad, los abortos espontáneos, el miedo a tener hijos… Estaba tan agradecida de descubrir que no estaba sola en esto. Después de todo, no había hecho nada ‘malo’”, comentó la estrella de Hollywood.

Sara Sálamo

En 2020, la actriz confesó que tiene recuerdos dolorosos de su infancia, calambres que bajaban desde sus ovarios hasta las rodillas que fueron diagnosticados como “dolores de la regla” y la única panacea que recibió de los especialistas fue una receta de anticonceptivos, para entonces solo tenía once años.

A los 20 años, Sálamo fue diagnosticada con endometriosis, condición que se caracteriza por el crecimiento del tejido endometrial fuera del útero, y pese a que afecta a muchas mujeres, la actriz considera que “no se han destinado los recursos necesarios para su investigación”.

Sálamo compartió su historia con el fin de “promover un movimiento que desemboque en la investigación de esta enfermedad crónica que tiene consecuencias tan terribles”.

Ese mismo año, la actriz compartió un mensaje esperanzador con las pacientes, pues pensó que no iba a poder tener hijos y a pesar de la enfermedad hoy día es madre de dos.

Susan Sarandon

Por muchos años Sarandon se convenció de que el dolor que padecía era parte de ser mujer y no había nada que hacer al respecto, hasta el punto que la enfermedad afectó la forma en la que se veía a sí mismas y sus relaciones.

En un discurso que dio en un evento de Endometriosis Foundation of America, en 2011, aseguró que la enfermedad no “solo es cosa de mujeres” e instó a la población masculina a interesarse por el tema.

“Si tu hermana, tu novia, tu esposa, o tu hija sufre dolor cada mes, tenéis que ser comprensivos, mostrar empatía y nunca decirle que es sensible, delicada o demasiado dramática”, expresó Sarandon.

Amy Shumer, Tia Mowry-Hardrict, Chrissy Teigen, Halsey, Mandy Moore, Whoopi Goldberg, Daisy Ridley, son otras de las celebridades que viven con endometriosis, enfermedad que no solo afecta la fertilidad de la paciente, sino que tiene un impacto muy significado en su calidad de vida.

