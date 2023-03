Carlos III: Artistas que no quieren cantar en su coronación

La coronación del rey Carlos III está prevista para el próximo 6 de mayo en la abadía de Westminster, en el centro de Londres (Inglaterra).

No obstante, se conoció a través de medios internacionales que la organización aún no tienen pautado qué artistas cantarán en la velada, ya que las grandes referentes de la música inglesa como Adele, Ed Sheeran, Harry Styles, Elton John, entre otros, estarían con agenda “ocupada” para dicha fecha, según "The Sun".

Hay rumores de que los renombrados artistas se negaron a cantar en la ceremonia de coronación de Carlos III por la falta de empatía de los británicos al sucesor de la corona.

Pero el supuesto rechazo masivo sería por sus ocupadas agendas, aparentemente, se lee en un escrito de lanacion.com.py

Elton John se encuentra de gira de despedida y tiene programada fechas en Alemania para los primeros días de mayo.

El cantante Harry Styles,de 29 años, si tendría libre los primeros días de mayo, pero su banda estaría con dificultades de unirse para el día de la coronación, ya que estarían en sus días de descanso de la gira “Love on Tour”, que el artista está presentado este año.

Ed Sheeran se excusó indicando que su agenda está apretada y la cantante Adele no dio pretexto, sencillamente afirmó que no podrá.

De esta manera, “los organizadores están trabajando contrarreloj para intentar reunir un cartel emocionante, pero se han topado siempre con ciertos desafíos”, se filtró al medio en "The Mail on Sunday".

Se especula que los artistas en lista de espera a confirmarse son: Lionel Richie, Take That (sin Robbie Williams), Olly Murs, entre otros, que si bien son ingleses no son igual de populares que los nombrados con anterioridad.

Otro de los escándalos para la coronación es que aún no se ha confirmado la presencia de Harry y su esposa Meghan Markle.

De acuerdo a "Daily Mail", el matrimonio se encuentra dudoso de asistir y se especula que Harry pretende tener una reunión con el príncipe Guillermo y Carlos III antes de aceptar la invitación.

