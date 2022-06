Carlos Vives habla sobre cómo está Shakira

Para nadie es un secreto que la noticia de la separación de Shakira y el futbolista Gerard Piqué sigue dando de qué hablar. De hecho, algunos famosos han tocado este tema. Uno de ellos es el amigo y compatriota de Shakira, Carlos Vives. ¿Qué dijo el cantante de la ruptura de la barranquillera con su pareja?

Carlos Vives se sinceró respecto al estado de ánimo que Shakira atraviesa, semanas después de haber liquidado su unión con Piqué, padre de sus dos hijos Sasha y Milan. Carlos Vives habló a la agencia de noticias Europa Press. Declaraciones que han desatado comentarios en las redes sociales.

"El rey del vallenato" dijo: "Yo sé que estaba triste, le mandé un besito y me dijo eso: estoy triste", comenzó diciendo el famoso oriundo de Santa Marta, Colombia.

"Sí, definitivamente, sí la siento triste. Es un momento muy difícil y cuando uno tiene una familia tan hermosa", refirió al hogar de Shakira y Gerard Piqué.

Al colombiano le preguntaron acerca de qué opina sobre la versión que el truene de estas dos celebridades se debió a una infidelidad de Piqué, como lo propagaron en un inicio distintos medios españoles, entre ellos 'Mamarazzis', podcast comendados por la periodista Laura Fa, se lee en "Telemundo".

"No, no, no. Él [Piqué] que yo conocí no. Por supuesto [es] una persona muy educada, muy decente. Conmigo siempre muy especial, como queremos mucho a Shaki, él siempre fue muy de frente conmigo, por ese cariño", resaltó el cantante.

Además, hace unos días Joan Laporta, directivo del CF Barcelona también rompió el silencio para hablar del quiebre de Shakira y Piqué, resaltando que el futbolista perteneciente al club que dirige es un hombre que merece todo el apoyo por parte de sus simpatizantes.



Ni Shakira ni Piqué han hecho declaraciones al respecto de los verdaderos motivos de su relación, y es que la otrora pareja se limitó a confirmar su truene por medio de un comunicado de prensa.

"Piqué está sufriendo. Tanto como imaginamos, tenemos en nuestra imaginación jugadores con fama, dinero, y todo lo que nos gusta, pero ellos son personas y Piqué es un gran ser humano", especificó Laporta.

