Cristian Nodal habla sobre las presión de la fama y estalla en llanto en un concierto en Colombia

Christian Nodal lloró durante un concierto en Colombia, en este sacó sus sentimientos y quiso aclarar que aunque no se considere “un buen ejemplo de ser humano”, solo busca hacer música sin ser tan criticado por la prensa, que a veces lo tachan como una mala persona por lo que hace o dice, situación que lo ha mantenido bastante triste.

Versión impresa

Durante un concierto de “Forajido Tour” en Colombia, que se llevó a cabo la noche de ayer, el cantante abrió su corazón y durante su presentación, en lugar de interpretar sus canciones, se sinceró y habló sobre lo que ha estado cargando desde hace tiempo, sobre todo por la prensa, que ha dicho cosas que podrían provocar molestia de los fanáticos hacia él.

Comentó que antes de salir al escenario, él se encontraba un poco inseguro por este mismo aspecto.

“Yo no soy un buen ejemplo de ser humano, tengo 23 años. La diferencia es que lo mío, todo mundo toma video. Falta empatía en este mundo y discúlpenme, necesitaba usar este momento para desahogarme”, dijo Christian Nodal, exnovio de Belinda.

El canatante dijo sentirse agradecido con los fanáticos y su público que siempre lo acompaña. Sin embargo, se sinceró sobre la relación que tiene con algunos medios de comunicación.

Aclaró que le ha costado mucho llegar hasta donde está. “A mí los medios no me quieren, pero la realidad es otra. Me ha costado un chingo llegar a este público tan bello que tengo hoy y no es justo que por sacar dinero hablen mier** de mí, yo no soy un ser humano mier**. Yo sólo interpreto mi música”, comentó Nodal en medio del llanto.

De esta manera, Nodal nuevamente preocupa a sus simpatizantes, quienes lo apoyaron después de escuchar estas palabras por parte de su ídolo.

Hay que señalar que, tras su rompimiento con Belinda , el músico nos sorprende sino cada día con nuevas noticias, sí cada semana.

VEA TAMBIÉN: Mr. Saik dice que Japanese sigue mejorando, pero que necesita apoyo

Y es que el cantante en las últimas semanas ha estado en constante polémica por sus declaraciones contra Belinda, J Balvin, contra haters y hasta con asistentes de sus presentaciones. En Bolivia, por ejemplo, corrió a un asistente por aventarle hielos al escenario.

Finalmente, Nodal, de quien se dijo que tenía una nueva relación con una cantante argentina, destacó que al mundo le hace “falta empatía” y ofreció disculpas a sus seguidores por tomar un momento del concierto para hablar de la situación que pasa.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!