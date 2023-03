Carolina Brid fue víctima de acoso callejero en España

Desde hace algún tiempo Carolina Brid está residiendo en España, país en el que ha sido víctima de acoso callejero, situación que la hizo sentir vulnerable e indefensa.

Como parte de un movimiento contra el acoso Carolina Brid, comunicadora y modelo, contó que cuando recién llegó al país le costaba ubicarse y por ello, le pidió ayuda a un chico para saber dónde estaba el lugar al que se iba a dirigir, este le dijo cómo y luego empezó a interrogarla.

¿De dónde eres? ¿Por qué estás sola? y ¿Tienes pareja? Son algunas de las preguntas que le hizo el chico a la panameña e incluso insistió con llevarla al lugar, pero de forma amable Brid le dijo que no, que gracias, que ella podría llegar por su cuenta.

El chico empezó a seguir a Brid insistentemente, al principio solo eran piropos y miradas lascivas, pero como la modelo lo estaba ignorando este comenzó a decirle groserías como “cretina”, “ridícula” y que “todas las latinas somos unas golfas”.

Brid lo amenazó con llamar a la policía y el chico entre risas le respondió “llámala que va a ser mi palabra contra la de un inmigrante”, algo que le resonó y asustó a la panameña un poco.

Para deshacerse de esta persona la modelo y comunicadora aceleró el paso y el chico la estaba siguiendo, por lo que la panameña se dio la vuelta y le advirtió que si continuaba con su comportamiento iba a gritar como loca, acto seguido el individuo cruzó la acera y se alejó gritándole improperios.

Esto ocurrió en Madrid mientras Brid intentaba llegar a un restaurante donde se iba a reencontrar con sus amigos, a los cuales no le contó lo sucedido porque no quería arruinar el momento y tenía la esperanza de que esto no se volviera a repetir, sin embargo, volvió a pasar en Valencia, Murcia y Albacete.

En este sentido, la panameña compartió tres tips para los extranjeros que residen en España: Tener el número de su embajada o consulado a mano, tener un amigo de confianza al cual pueda llamar y no tener miedo de contactar a la policía.

Asimismo, tocó el tema nuevamente en el segmento que tiene en el programa “Murcia Conecta”, donde reveló que una de cada tres mujeres ha sufrido acoso callejero en España.

Instó a las personas a intervenir cuando presencian un acoso callejero, ya que las víctimas afirman que si alguien hubiese intervenido en esos momentos quizás la situación hubiese sido diferente.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!