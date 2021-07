Carolina Castillo denuncia que se están haciendo pasar por ella en WhastApp

La presentadora de Nex Noticias, Carolina Castillo informó a sus más de 120 mil seguidores en Instagram que se están haciendo pasar por ella en la aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp.

Carolina Castillo les pidió a sus seguidores ser muy precavidos con este tema porque en cuestión de segundos cualquiera puede caer en esta situación.

Comenta que nunca se había visto en esta situación, a través de la aplicación una persona se hizo pasar por ella, usaba una foto de perfil de Carolina Castillo y un número con un código de área extranjero, +1 (571) 933-9380, era el número que se estaba utilizando.

Añadió que nunca le han hackeado sus redes sociales ni WhatsApp, esta vez, se trata de una suplantación de identidad.

“No les puedo explicar la acidez que tengo después de esto, nunca se habían intentado pasar por mí, nunca me han hackeado ni el Instagram ni WhastApp, ni nada por el estilo, de hecho, esta persona no me hackeo el WhastApp, aclaro, uno porque tiene otro número, y dos porque a mi amiga yo no la tengo en WhastApp porque ella cambió de número hace poco, no estaba dentro de mis contactos, no sé cómo habrá dado con ella”, explicó la presentadora.

La amiga de Carolina Castillo es quien la alertó de la situación, quien la suplantaba estaba pidiendo información personal: Dirección residencial, número de teléfono y documento de identificación.

No estaban pidiendo dinero, sin embargo, Carolina Castillo considera que el hecho de que le hayan estado pidiendo la información previamente descrita puede ser mucho peor.

Castillo se une a una extensa lista de caras locales que han sido suplantadas en WhatsApp.

Sandra Sandoval, la periodista Aracelis Quintero, la modelo Gladys Brandao y Delia Muñoz han denunciado en el pasado que se han visto en esta situación.

Por otra parte, varios han denunciado que le han hackeado algún perfil de red social.

