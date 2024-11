Carolina Dementiev anhela tener otro hijo

Carolina Dementiev, atleta y presentadora de televisión, reveló que quiere tener otro hijo, está lista, solo a la espera que se dé cuando Dios quiera.

La atleta comentó que sería muy feliz y que todo el mundo sabe que desea convertirse en madre por segunda vez. “(…) Me encantaría, estoy esperando que Dios me lo mande, estoy en eso, lo más importante es practicar, pero ya es como, me debo a Dios”, dijo.

Leonid, hijo de la atleta y que está próximo a cumplir ocho años, apoya la idea de tener un hermano y según contó su madre, todos los días le “llora por un hermano”.

Dementiev explicó en el podcast OliMezaTV que es una madre “estricta” y que como todos los padres en algunos momentos se ablanda.

Asimismo, reveló que respeta a la nueva generación de madres, aquellas que optan por el diálogo, sin embargo, ella sí es de chancleta, correa y castigos. Además, tiene la convicción de que es importante que su hijo conozca el significado de la disciplina.

Actualmente, Leonid hace natación de 5:30 a.m. a 6:30 a.m. y juega fútbol.

A saber

En 2016, cuando era presentadora de “Jelou!”, Dementiev reveló que estaba embarazada, para algunos fue una sorpresa porque siempre ha reservado la privacidad de su vida personal, aunque no era un secreto que estaba buscando un bebé.

A finales de 2017, el 24 de diciembre, Leonid llegó a la vida de Dementiev y se hizo más fuerte.

Por mucho tiempo, la exreina de belleza mantuvo en el anonimato el rostro de su hijo, sí subía publicaciones, pero preservaba ese detalle y hoy en día, comparte un poco más de su día a día con él.

