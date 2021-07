Celebridades que asistirán al 'UFC 264'

El T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada, será el escenario para la llamada trilogía de Conor McGregor vs. Dustin Poirier.

El UFC 264 tendrá lugar esta noche a partir de las 7:00 p.m, eventos preliminares y a las 9:00 p.m, se llevará a cabo la cartelera estelar, el tercer encuentro entre McGregor y Poirier, la atención de los fanáticos de las artes marciales mixtas está centrada en el choque entre estos titanes.

En el octágono se definirá quién de los dos es el mejor en la división de peso ligero.

La rivalidad entre McGregor y Poirier inició en 2014 y a inicio de año se reavivo, y esta noche ante una multitud a plena capacidad quién podría ser el retador al título de Charles Oliveira.

La trilogía de McGregor y Poirier promete ser el evento al cual asistirán más celebridades en la historia de la UFC, según el presidente de promotora, Dana White.

En el transcurso de la semana White compartió con TNS una lista de las celebridades que asistirán al tan esperado encuentro.

La lista de invitados la encabeza el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien es fanático de las artes marciales mixtas e incluso a asistidos a varios eventos antes de su paso por la Casa Blanca.'



Adicional, Trump es amigo de White y ha hablado públicamente de su amistad con el presidente de la UFC, e inclusive fue el primer presidente en asistir a un evento de UFC, UFC 244 en el Madison Square Garden en 2019, reseña superluchas.com

Trump no será el único que asistirá al T-Mobile Arena, la superestrella del pop Justin Bieber, el comediante Dave Chappelle, la estrella de la NBA Kevin Durant, la estrella de la NFL Odell Beckham Jr., el rapero convertido en rockero Machine Gun Kelly, la actriz y modelo Megan Fox, la estrella de la serie de telerrealidad Kourtney Kardashian y el baterista de Blink-182 Travis Barker tampoco se perderán la oportunidad de ver el desenlace de la rivalidad entre McGregor y Poirier.

Algunos famosos y deportistas han realizado sus predicciones sobre el desenlace del encuentro, de acuerdo a Sylvester Stallone, Poirier se llevará la victoria.

"Quiero decir, tienes dos tipos que son psicológicamente un poco indecisos, pero Poirier tiene una gran ventaja", expresó Sylvester Stallone.

El ex luchador y analista de UFC Dan Hardy, inclina la balanza a favor de McGregor, sin embargo, no le resta méritos a Poirier.

"Creo que es una tercera pelea muy competitiva. Estoy muy interesado en verla. Creo que me estoy inclinando un poco hacia McGregor, pero eso no devalúa de ninguna manera a Poirier y sus posibilidades. Es un excelente peleador. No hay duda", indicó Dan Hardy.

"¿A quién tengo esa es la pregunta? Tengo a Conor, hombre, quiero ver a Conor ganar porque quiero ver otra gran pelea. Me encantan los grandes eventos locos … Conor vs Dustin 3 es un gran evento", manifestó el peso gallo de UFC Sean O'Malley.

