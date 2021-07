'Sech' causa revuelo tras el lanzamiento de 'Volando Remix' y '911 Remix'

El cantante panameño conocido como "Sech" generó comentarios tras el lanzamiento de dos remixes.

Los artistas urbanos puertorriqueños Bad Bunny, Mora, y "Sech", presentaron el remix (remezcla) del tema "Volando", sencillo que aparece en el disco de Mora, "Primer Día de Clases".

En las redes sociales, cada uno de los artistas compartió la noticia del lanzamiento, así como fotos o videos interpretando fragmentos de la canción.

Bad Bunny, uno de los artistas urbanos más populares en redes sociales y plataformas musicales, admitió en una historia de Instagram que la remezcla de "Volando" es su "tema favorito".

Igualmente, Bad Bunny descargó un video interpretando un trozo de la letra que incluyó en la remezcla.

Además, "Sech" present´el remix de su tema "911" con nada más y nada menos que con Jhay Cortez.

El cantante panameño anunció que ya estrenó este trabajo musical y que está disponible en las diversas plataformas musicales.

El video ya está disponible en la plataforma YouTube.

"Sech está en los Billboard Charts con sus éxitos "911" y "Sal y perrea".

El panameño está en: Hot Latin Songs Chart at 17 con "911"; Hot Latin Songs Chart at 33 con "Sal y Perrea"; Latin Airplay Charts at 15 con "911"; Top Latin Album Charts at 16 con "42".

