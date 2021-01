Celebridades que desmintieron sus propias muertes

Como todos sabemos las redes sociales pueden ser un arma de doble filo si no se usan de manera correcta, a través de ellas se pueden dar tanto noticias buenas y reales como los famosos fake news que en ocasiones han llegado hasta anunciar la muerte de personalidades de la farándula.

Versión impresa

Cuando esto ha ocurrido han sido los mismos afectados quienes han salido a desmentir sus propias muertes.

Estas falsas noticias en minutos llegan a miles de personas en cientos de países de mundo.

Estos casos se han venido escuchando desde hace varios años y uno de los más recientes ha sido el de Tanya Roberts, exchica Bonds.

La muerte de la actriz se dio a conocer el domingo, sin embargo, desde el hospital dijeron que era falso. El lunes por la mañana, la pareja de la actriz, Lance O'Brien, recibió una llamada del hospital y se enteró de que Tanya Roberts aún estaba viva.

No obstante, lamentablemente el martes sí falleció la actriz a los 65 después. Su última aparición en pantalla fue en 2005 en la serie de televisión "Barbershop".

Aquí le dejamos algunos casos donde dieron por muerto a algunas celebridades, pero ellos salieron a desmentir estos fuertes rumores.'



La muerte de la actriz Tanya Roberts se dio a conocer el domingo, sin embargo, desde el hospital dijeron que era falso. Sí, el lunes por la mañana, la pareja de la actriz, Lance O'Brien, recibió una llamada del hospital y se enteró de que Tanya Roberts aún estaba viva. No obstante, lamentablemente el martes sí falleció la actriz a los 65 después. Su última aparición en pantalla fue en 2005 en la serie de televisión "Barbershop".

Miley Cyrus

La polémica cantante vivió esta experiencia hace unos años cuando la dieron por muerta.

VEA TAMBIÉN: Rosalba Ortiz, exsuegra de Gabriel Soto, niega que haya filtrado el video íntimo del actor

Fue en 2009 cuando causó revuelo la supuesta muerte de la famosa Miley Cyrus.

Supuestamente la cantante había muerto en un accidente.

No obstante, Miley Cyrus tomó la noticia sobre su aparente fallecimiento con humor, y con un divertido mensaje en Twitter respondió, "¿Qué ha pasado esta semana? ¿Estoy embarazada o muerta? Necesitan ser un poco más creativos".

David Bisbal

El cantante español también pasó por esta situación.

Fue en 2016 cuando corrió como pólvora la noticia de la aparente muerte de David Bisbal.

VEA TAMBIÉN: Natalia González regala un mensaje para aquellas personas que están pasando por una depresión

En esos días se hizo tendencia en Twitter el hashtag #DEPDavidBisbal.

Esta noticia causó el enojo de varios cuando David Bisbal salió y dijo a través de Twitter: "Hello, soy yo. Hola desde el otro lado. Me encanta @Adele y #Hello".

"Sea como fuere, Bisbal está vivito y coleando y centrado en lo que será su próximo disco. Como dicen algunos, uno se da cuenta realmente de su importancia cuando empiezan a matarle en redes", fueron algunos de los comentarios en ese entonces.

Bon Jovi

Los seguidores del cantante se llevaron tremendo susto y se llenaron de nostalgia cuando se dio a conocer el rumor de su supuesta muerte en 2011.

En ese momento un comunicado en el blog dailynewbloginternational.wordpress.com aseguró que había sido "encontrado en estado de coma" y que posteriormente había fallecido por un "paro cardíaco", reportó una nota de Infobae.

Una fotografía publicada en la cuenta de Facebook del cantante estadounidense desmintió el rumor que corrió en las redes sociales de que había muerto repentinamente.

La foto muestra a Jon Bon Jovi, sonriente al lado de un arbolito navideño y sosteniendo un cartel en el que se lee "El paraíso se parece mucho a Nueva Jersey", el estado del noreste de Estados Unidos donde nació el artista.

VEA TAMBIÉN: Capitolio en Washington: 'Residente' está indignado por los disturbios ocasionados por los simpatizantes de Donald Trump

En la leyenda de la foto se leía: "Estén tranquilos, Jon está vivo y se siente bien".

Jackie Chan

El actor también ha vivido no una, sino dos "supuestas muertes".

Fue en 2011 y 2013 que surgieron rumores del fallecimiento del actor, no obstante, como todos sabemos no fue así.