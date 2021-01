Rosalba Ortiz, exsuegra de Gabriel Soto, niega que haya filtrado el video íntimo del actor

Rosalba Ortiz, madre de la actriz Geraldine Bazán, niega las afirmaciones del periodista Alex Kaffie de que fue ella quien filtró en Twitter el video.

La mujer asegura que es falsa porque no hay referencias para que ella sea involucrada en la filtración del video de su exyerno, Gabriel Soto.

“Esa persona, Alex Kaffie ha sido demandado por daño moral ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ha tenido que reparar el daño por 500 mil pesos. Costó cuatro años y usa mentiras para hacer sus notas”, dijo Ortiz en entrevista con Infobae.

Explica que lo que sucede es que las personas no tienen tiempo, dinero o la paciencia para demandarlo.

“Yo te comento que eso es mentira, a mí no me han citado ni me citará nadie porque no tengo nada que ver. Es falso”, enfatizó Ortiz.

La madre de Geraldín Bazán asegura que su relación con Gabriel Soto es buena y ambos se respetan mucho, nunca ha tenido la intención de causarle daño porque lo sigue considerando de la familia al ser el padre de sus dos nietas y le guarda mucha estima.

Por otra parte, la exesposa de Soto, Geraldine Bazán se deslindó completamente del video y responsabilizó a Gabriel de sus actos.

La actriz fue consultada si el contenido sexual era para ella, a lo que Bazán respondió: “Eso sí tengo que aclararlo, en ningún momento, nunca en mi relación recibí un video así, lo único que te puedo decir que es algo vergonzoso para él, y demasiado vergonzoso para mis hijas”.

Comentó que la situación es muy penosa y tiene que ver con ella por sus hijas, pues sus vidas quedarán marcadas por este episodio, se lee en La Botana.

No obstante, alegó que cada quien debe hacerse responsable de sus actos. “Eso es todo, no es asunto mío, ni lo fue, ni lo es, ni lo será. Yo les pido que no me involucren y que también traten de no involucrar a mis hijas”, dijo la actriz.