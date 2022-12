Celebridades que no festejan Navidad

Para muchos Navidad, festividad cargada de tradiciones, es su época favorita del año, para otros es un día común y corriente, es decir, no la celebran por diferentes razones.

Dentro del segmento de las personas que no festejan Navidad se encuentran varias celebridades, algunos afirman que no celebran esta festividad por razones religiosas o porque no les gusta.

A continuación, enumeramos a algunos de los famosos que no celebran Navidad.

Colin Firth

El protagonista de “El diario de Bridget Jones” y “Orgullo y Prejuicio” es “El Grinch” en la vida real, en más de una ocasión ha hecho público su descontento con la celebración, no soporta los villancicos y le molesta ver a las personas pretendiendo ser felices en diciembre.

Lady Gaga

Pese a que ha grabado algunos temas navideños la cantante detesta el concepto de la celebración y en un videoclip manifestó su apatía por la festividad, decapitó un muñeco de Santa Claus.

Liev Schreiber

La estrella de Hollywood tiene ascendencia alemana – judía, por lo tanto, no festeja esta festividad, sin embargo, hizo una excepción cuando fue pareja de Naomi Watts.

Andrew Garfield

El histrión práctica la religión adventista, por lo tanto, no festeja la fecha, pero al igual que Liev Schreiber hizo una opción, cuando salía con Emma Stone celebró e incluso hizo algunas de las actividades que tradicionalmente se realizan para la festividad, decorar un árbol y cantar villancicos.

Diego Luna

No ha declarado públicamente que no celebre la Navidad, no obstante, cumplir años durante esta época, 29 de diciembre, fue muy traumático para él, ya que su cumpleaños pasabadesapercibido.

“Me tomó un rato entender que había otro niño que había nacido el 25 de diciembre y era más celebrado que yo”, comentó en una entrevista con Ellen DeGeneres en 2016.

Mayim Bialik

La estrella de “The Big Bang Theory” no está de acuerdo en gastar grandes sumas de dinero para hacer regalos, por lo tanto, en lugar de comprar obsequios prefiere donar a fundaciones que ayudan a los necesitados durante esta época del año.

