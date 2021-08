Celebridades que no tienen redes sociales

Finalmente, Angelina Jolie se unió a las redes sociales y deja de formar parte del club de celebridades que están reacios a formar parte de estas plataformas.

Jolie tuvo un motivo muy poderoso para unirse a las redes sociales, específicamente a Instagram, darle voz a quienes le están coartando sus derechos.

La estrella de "Eternals" suma más de cinco millones de seguidores y la primera publicación que compartió es una fotografía de una carta escrita a mano de una niña afgana y en la descripción afirma que el "pueblo de Afganistán está perdiendo la capacidad de comunicarse en las redes sociales y la libertad de expresarse".

"Así que vine a Instagram para compartir sus historias y las voces de quienes en todo el mundo luchan por sus derechos humanos básicos", sentenció Jolie.

Una fuente dijo a People que Jolie se siente obligada a actuar y si ella puede hacer algo para amplificar las voces de quienes se le han violado sus derechos lo hará, entonces le pareció una razón suficiente para unirse a las redes sociales.

En la publicación Jolie reitera su compromiso y que no se apartará, más bien buscará formas de ayudar y espera que más personas se unan a la causa.

Jolie encontró una buena razón para unirse a las redes sociales, pero hay una larga lista de famosos que se rehúsan a formar parte de ellas, a continuación, algunos de ellos.



Brad Pitt

En 2019, durante el estreno de "Once Upon a Time in Hollywood", Pitt fue cuestionado si en algún momento entraría al mundo de las redes sociales y aclaró que no está en sus planes.

"No va a pasar, nunca. Bueno, nunca hay que decir nunca. Pero la vida es muy bonita sin ellas, no veo el por qué necesito las redes sociales", comentó Pitt.

Emma Stone

Stone no cree que las redes sociales puedan ser algo positivo para ella. "Si la gente puede lidiar con esa clase de escaparate en la esfera de las redes sociales, bien por ellos", manifestó en una conversación publicada en la revista Elle.

Daniel Radcliffe

El protagonista de la saga de "Harry Potter" tampoco tiene redes sociales, considera que solo le traerían problemas y pondría a prueba su capacidad mental.

Cate Blanchett

La actriz australiana tiene una aversión a las redes sociales y varias veces ha manifestado su negativa a mostrar su vida privada de este modo.

Bradley Cooper

El actor no hace uso de las redes sociales, la razón, desea mantener su vida privada alejada de los reflectores.

George Clooney

A Clooney no le apetece invertir tiempo en las redes sociales y afirma que quizás "diría algo estúpido", por ello, se mantiene alejado de ellas.

Scarlett Johansson, Jennifer Lawrence, Bruce Willis, Meghan Markle, Kristen Stewart, Amal Clooney, Kate Moss, Keira Knightley y Ruth Negga, son otras de las celebridades que no tienen redes sociales.

