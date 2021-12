Celebridades que no usan maquillaje

Las pieles "desnudas" fueron tendencia este 2021 y cada vez con más frecuencias las celebridades concuerdan en que hay que normalizar lucir la piel al natural y sin complejos.

Usar productos cosméticos para realzar algún rasgo u ocultar algunas imperfecciones no es un crimen, pero muchos podrían opinar que la belleza va más allá de lo superficial.

Jennifer Garner, actriz de 49 años, confesó que está tratando de usar menos maquillaje y abogó por "normalizar" el lucir al natural.

La protagonista de "Si tuviera 30" y "Elektra" no desea que sus hijos y la gente vea únicamente su versión como actriz, brillante y perfecta, porque así no se ve todo el tiempo.

"Quiero verme normal y quiero normalizar mi apariencia normal. Siempre me he sentido muy fuerte por eso", dijo Garner.

Hay otras celebridades que comparten la filosofía de Garner, como Alicia Keys, una de las personalidades más destacadas del movimiento "no makeup" y quien decidió dejar de usar productos cosméticos a los 35 años.

En 2020, Keys, de 40 años, reconoció en una entrevista para la revista "Glamour" que el maquillaje se había convertido en una obsesión y era un martirio salir a la calle sin maquillarse, hasta que, en 2016, decidió que se mostraría al natural, sin ningún artificio cosmético.'



En 2016, Alicia Keys se unió al 'no makeup' y desde entonces se ha convertido en una de las personalidades más destacadas del movimiento.



Utilizar maquillaje se ha convertido en el día a día de algunas celebridades y en algún momento han decido dejar de usarlo.



Jennifer Garner ha decidido usar menos maquillaje, desea lucir al natural.

Jennifer Lawrence también se ha revelado contra el maquillaje, con frecuencia se le ve sin una gota de productos cosméticos y cuando los utiliza es muy poco, casi imperceptible.

Pero no todas las celebridades están dispuestas a adoptar el "no makeup", no obstante, no tiene problemas en mostrarse sin ninguna gota de maquillaje en público.

Jennifer López, Jennifer Aniston o Salma Hayek se han mostrado en múltiples ocasiones sin filtros y con el rostro al natural en las redes sociales, y por ello, han sido aplaudidas por sus fanáticos.

Lady Gaga se ha caracterizado por mostrarse con vestuarios y maquillajes extravagantes, pero su estilo ha evolucionado con tiempo y cuando no está sobre un escenario ha lucido su cutis al natural.

