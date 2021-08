Celebridades que tiene una relación conflictiva con sus padres

El enfrentamiento que ha protagonizado Britney Spears y su padre, Jamie, por su tutela legal ha reavivado el debate sobre las relaciones conflictivas que tienen algunas celebridades con sus progenitores.

Un puñado de celebridades no tienen una buena relación con sus padres, algunas historias han encabezado los tabloides y otras se han mantenido en secreto.

Entre las historias más comentadas está la de Britney, en los últimos meses la batalla contra su padre por recuperar el control de su vida y las finanzas ha ocupado la escena, pero finalmente Jamie renunció a la tutela legal de su hija.

Recientemente, los reflectores cambiaron de dirección, ahora están sobre el cineasta Quentin Tarantino y su madre Connie Zastoupil, quien se encuentra en líos económicos.

Tarantino está siendo criticado porque no ha intercedido para ayudar a su madre a pesar de que ha amasado una fortuna con sus exitosas producciones.

El cineasta comentó en el podcast "The moment with Brian Koppelman" la razón por la cual no ha intercedido por su madre. Narró que de pequeño su madre constantemente los cuestionaba por sus malas calificaciones, sin embargo, un episodio en específico fue el que marcó un antes y después en la relación.

"Esta pequeña 'carrera de escritura' (marcando sus palabras con comillas con los dedos), se acabó", dijo Zastoupil, lo cual llevo a Tarantino a hacerle una promesa.

"Está bien, señora, cuando me convierta en un exitoso escritor, nunca verás ni un peso de mi éxito. No habrá casa para ti, ni vacaciones, ni un carro como el 'Elvis Cadillac'. No recibirás nada porque dijiste eso", prometió el cineasta.

Macaulay Culkin también tiene una relación conflictiva con sus padres, bueno en realidad no tiene ningún contacto con sus progenitores, desde muy joven.

Los padres de Culkin, Kit Culkin y Patricia Bentrup, impulsaron su carrera como actor, por ende, lo presionaban constantemente y en 1995, la pareja se peleó por su custodia luego de divorciarse.

Ante la situación, el actor demandó a sus padres y se emancipó. "El divorcio fue una de las mejores cosas que han pasado, porque me llevó a dejar la industria del cine. Quería tomarme un descanso por un tiempo y dije: 'Ya terminé, espero que hayan ganado dinero, porque ya no obtendrán más de mí'", afirmó Culkin en el podcast "WTF" de Marc Maron.

Adele, Christina Aguilera, Drew Barrymore, Lindsay Lohan, Eminem, Jennifer Aniston y Leighton Meester, son otras de las celebridades que tienen conflictos con algunos de sus padres.

