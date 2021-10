Celine Dion le da consejos a Adele

Una fuente del periódico "The Sun on Sunday" reveló que Adele había seguido el consejo de Celine Dion antes de aceptar un contrato para su residencia en Las Vegas.

La cantante de 33 años, quien recientemente anunció su regreso a la música ahora que su nuevo sencillo "Easy On Me" será lanzado la próxima semana, recibió consejos y sugerencias de la cantante canadiense.

La propia Celine se presentó durante varios años en Las Vegas, finalizando su residencia en 2019, se lee en La Botana.

"Adele ama a Celine. Cuando se conocieron, ella le preguntó todo sobre cómo maneja la carga de trabajo (…) Celine estuvo feliz de ayudar y recomendar Vegas. Adele quiere quedarse cerca de su casa en Los Ángeles, así que ha sido una gran opción", comentó la fuente.

La cantante Adele deleitó a sus seguidores al anunciar esta semana que lanzará su primer sencillo en seis años.

"Easy On My" forma parte del disco "30", el cual Sony publicará el 19 de noviembre.

El álbum es producido por Greg Kurstin, Max Martin, Shellback, Tobias Jesso Jr, Inflo y Ludwig Göransson, y estará disponible en doble vinilo blanco, doble vinilo, cedé y digital.

"Este disco ha supuesto tres años de trabajo, en los que he aprendido muchas cosas sobre mí. Me he despojado de muchas capas, pero también he descubierto cosas nuevas, inesperadas. Me atrevería a decir que nunca en mi vida me he sentido más tranquila y plena que ahora", explica Adele.

Con mucho esfuerzo y trabajo la cantante ha reconstruido su casa y corazón, y ello, lo ha plasmado en el disco.

