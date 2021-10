Columna @dicejesus: 'Me perdí'

Me perdí en la desesperanza

De querer lograr contigo

Eso que tanto había soñado

Lo que tanto había querido.

Me perdí buscando un norte

Que incluía un gran sueño

Lo quise hacer tan grande

Que no me di cuenta lo pequeño.

Me perdí cuando me dije

Sí que existen los motivos

Me inventé algunos cuantos

Creyendo que iba a estar contigo.

Me perdí y no lo supe

Pues mi mundo era otro

Entendí después de tanto

Que de esos hay muy pocos.

