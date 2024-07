Celos: ¿Cómo gestionarlos?

Los celos se sienten cuando las personas creen que alguien puede darle a su pareja aquello que no obtienen de ellos y, como consecuencia, temen perder su cariño.

Los especialistas insisten en que los celos son una emoción y como cualquier emoción tienen su función y algo que decirles. Por ejemplo, miedo a perder a mi pareja o rabia por si me falla.

No hay emociones buenas o malas, si no que algunas son agradables y otras desagradables, dice la sexóloga Ruth González.

La clave para que la emoción no se desborde y pueda afectarlos de manera negativa en la vida o relación de pareja va a ser la manera de gestionarla.

Deja que la emoción entre y escúchala, aconseja a través de su cuenta de Instagram (@ruth_sexologa).

"Toda emoción no puedes eliminarla a tu antojo, pero sí tienes control de lo que haces o dices respecto a los celos", subraya.

La validación emocional es clave, pues valida que tanto tú como tu pareja pueden tener celos en un momento determinado.

"Cuando hablamos de validación emocional, hablamos de que lo que sientes es válido en tu contexto y en tu experiencia emocional. No tienes que sentirte culpable por sentir algo", explica la especialista en sexología.

Añade: "Las personas sentimos las emociones que nos salen y hay que tratar de empatizar con ello".

"Acepta tu emoción, pero trata de no alimentarla para que no crezca tanto que te desborde, así como no actuar en función de lo que sientes", detalla.

"Validamos emociones, pero no conectas", señala.

"Es lítico que sientas celos en algún momento, pero no decirle a tu pareja que no salga con sus amigos/as", explica.

¿Cómo estás actuando según esa emoción? ¿Haces comentarios hirientes, reproches, prohíbes ciertas conductas a tu pareja?

"Si en momentos determinados tienes celos está bien hablarlo con la pareja, decirle qué situaciones te hacen sentir mal y cómo te sientes", comparte.

Tenga en cuenta que "si tu pareja te comenta que hay situaciones en las que siente celos, escúchala, valida su emoción y transmítele seguridad. Esto ayudará mucho a los dos en vuestra relación".

¡Cuidado!

Si los celos aparecen muy a menudo, te cuesta regularlos o no sabes cómo gestionarlo en pareja, busca ayuda profesional.

