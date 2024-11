César Anel Rodríguez está preparado para desmentir a Italy Mora

Por primera vez, César Anel Rodríguez, director de la Organización Señorita Panamá, se refirió a las presuntas irregularidades que hizo pública Italy Mora luego de ser “retirada” de la edición número 73 de Miss Universo.

“Tengo mucho que decir”, aseguró Rodríguez, al tiempo que mencionó que, por respeto a ella, por ser mujer, y a un contrato de confidencialidad prefiere guardar silencio y hablar en el momento y en el lugar que sea oportuno.

Aseguró que está preparado para desmentir segundo a segundo todo lo que dijo Mora, declaraciones que definió como una “entrevista a la gran mentira”, puesto que, él comentó que tiene pruebas, documentación e información que no es para compartirse en una entrevista.

Rodríguez reiteró que llegará el momento en el que país tendrá una “verdad”, no ha dado su versión de los hechos porque no es el momento, está siendo asesorado y le han recomendado “calma”.

“Hay mucha información que no quiero compartir, que lamentablemente, siento yo, que puede entrar en intimidades y me duele mucho que sean para una persona que hace algunos días era mi representada en un proyecto como este”, reveló Rodríguez.

Entre esas intimidades hay cosas de las que se va a enterar la persona que está “mal asesorando” a Mora y que públicamente lo van a dejar “muy mal parado”.

El director de la organización hizo hincapié en que no ha cometido un acto ilícito y lo puede probar. “(…) Que venga un perito y agarre mi teléfono y se lo lleve. Yo no sé si las otras personas lo pueden hacer y en esas pruebas van a salir muchas situaciones que de viva voz de las personas que están en mención las he conocido”, afirmó.

“Panamá, tengan la certeza que las cosas aún no han terminado de contarse”, recalcó. Añadió que no tiene ánimo de verse envuelto en situaciones tan incómodas y mucho menos de pensar que tiene que interponer un “proceso legal” a alguien por difamación.

Recalcó, en exclusiva con La Mordida, que no se quedará callado y no descarta acciones legales de ser necesario.

Su verdad

El director de la organización reiteró que la expulsión de Mora se realizó porque estuvo en el lugar y con la persona con la que no tenía que estar, situación que no guarda relación con él o con Señorita Panamá.

Desmintió que en el hecho haya estado involucrado un maquillista y negó que Miss Puerto Rico estuviese involucrada en la polémica, además, manifestó que sí defendió la representación de Mora en el certamen.