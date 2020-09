Chadwick Boseman: Legado cinematográfico

El cine se encuentra de luto y los seguidores del universo cinematográfico de Marvel aún no superan la irreparable pérdida del actor Chadwick Boseman, quien falleció el 28 de agosto.

Chadwick Boseman fue diagnosticado con cáncer de colon etapa III en el 2016, y los últimos cuatro años lucho, sin embargo, la enfermedad evolucionó a etapa IV.

Mientras transcurrían los años Boseman se sometió a innumerables cirugías y terapias, las cuales se llevaron a cabo cuando estaba trabajando en diferentes producciones cinematográficas: "Marshall", "Da 5 Bloods" y "Ma Rainey's Black Bottom".

El actor tuvo una exitosa trayectoria en el cine, iniciando con apariciones en algunas series de televisión "All My Children", "Law & Order" y otras. En 2008, debutó en el cine interpretando a Floyd Little en la película "The Express: The Ernie Davis Story", pero su primer protagónico lo obtuvo en la cinta "42" en el 2013, donde le dio vida a Jackie Robinson, el primer beisbolista afroamericano en jugar en las Ligas Mayores de Béisbol.

Un año después, Boseman atrajo la atención por su impecable actuación en la película "Get on Up", en la cual interpretó al cantante de soul James Brown.

Sin embargo, Boseman conquistó al UCM cuando apareció por primera vez como el Rey T'Challa en "Capitán América: Civil War" en el 2016, puesto que se ganó tras realizar un casting insuperable.

En el 2018, tuvo su película en solitario, "Black Panther", producción que inmortalizó la frase "Wakanda Forever" y con la que obtuvo alrededor de 15 nominaciones, de las cuales ganó cinco entre ellas se destacan "Mejor héroe", "Mejor actuación", "Mejor actor" y otras.

Boseman no solo estuvo frente a las cámaras, también participó como productor en cintas en la que actuó, "Message from the King", "Marshall" y "21 Bridges", son algunas de ellas.

Aún podemos ver más de Boseman, "Ma Rainey's Black Bottom", fue el último proyecto del actor, no obstante, tras su repentina muerte la compañía se limitó a no revelar los detalles de la cinta por respeto a la memoria del actor.

La cinta está basada en la obra de August Wilson y narra la historia de la "Reina de los Blues", se espera que el film se incluya en la plataforma de streaming, Netflix, este año.

Se tenía previsto que Bosman interpretará nuevamente al Rey T'Challa en la secuela de "Black Panther", la cual iniciaría su producción este año y se estrenaría en 2022, pero tendremos que esperar para conocer el futuro del personaje del UCM.

Producciones

Chadwick Boseman nació el 29 de noviembre de 1976, en Los Ángeles. Se graduó en el 2000, con un título en dirección cinematográfica en la Universidad de Howard en Washington D.C y también se graduó en British American Drama Academy en Oxford, Oxfordshire.

"The Kill Hole", "Draft Day", "Dioses de Egipto", "Avengers: Infinity War" y "Avengers: Endgame" son algunas de las cintas en las cuales participó.

