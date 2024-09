Channing Tatum oficialmente se divorció de Jenna Dewan

El actor estadounidense Channing Tatum ha formalizado definitivamente su divorcio de la también actriz y bailarina Jenna Dewan seis años después de su separación y tras una compleja batalla judicial, informó el medio especializado "E! News".



Tatum, de 44 años, mantenía una batalla legal con su exesposa por las ganancias que había recibido en los últimos años el actor por su participación en la franquicia de la serie de películas "Magic Mike", reveló el medio que ha tenido acceso a varios documentos sobre el proceso.



Los detalles completos del acuerdo de divorcio no se han hecho públicos, pero Tatum y Dewan, que son padres de Everly, una niña de 11 años, renunciaron a la manutención conyugal y también acordaron resolver cualquier desacuerdo futuro sobre la custodia en privado con un juez.



Jenna, que comparte un hijo Callum, de 4 años, y una hija Rhiannon, de 3 meses, con su prometido Steve Kazee, solicitó el divorcio de Channing en 2018, pero no llegó a un acuerdo sobre sus términos.



Hace cuatro meses, la actriz alegó durante el proceso de divorcio que adquirieron juntos la propiedad intelectual de "Magic Mike", pero acusó al actor de haber puesto sus ganancias en "un fideicomiso irrevocable" y había transferido los derechos de licencia a un tercero sin decírselo.



El actor rechazó estas afirmaciones. "Nunca le he negado a la demandante su parte de los bienes o ingresos comunitarios. Siempre he acordado que la demandante tenga un interés en la propiedad intelectual de Magic Mike y las entidades relacionadas", subrayó este.



Channing Tatum, que estuvo casado con Dewan durante ocho años, está comprometido actualmente con la actriz Zoë Kravtiz.

