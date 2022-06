Charlie Sheen y Denise Richards, su exeposa, se enfrentan por su hija mayor: ¿Cuál fue la razón?

Charlie Sheen y su exeposa Denise Richards tienen opiniones distintas sobre la reciente decisión que tomó la hija de ambos, se unió a la plataforma de suscripción OnlyFans.

Según Sheen, no tuvo nada que ver con la decisión que tomó Sam, puesto que la chica de 18 años ya no vive con él. "Esto no ocurrió bajo mi techo. Ahora tiene 18 años y vive con su madre", comentó el actor a US Weekly.

Richards, por su parte, sostiene que su hija ya tiene la edad para decidir por sí misma y su decisión no se basó en la casa en la que vive, se lee en La Botana.

"No apruebo esto, pero como no puedo evitarlo, la insté a mantenerlo elegante, creativo y no sacrificar su integridad", argumentó Sheen.

La exesposa de Sheen reitera que todo lo que puede hacer como madre es guiarla y confiar en el juicio de su hija, quien reveló que se había unido a OnlyFans a través de una publicación en Instagram.

Sam escribió: “Haz clic en el enlace de mi biografía si quieres ver más” junto a una foto de ella en bikini.

Richards también comentó en la publicación: “Sami, siempre te apoyaré y siempre te respaldaré. Te amo”.

La página de OnlyFans de Sheen revela que la hija del actor está cobrando $19.99 por seguirla en la plataforma.

