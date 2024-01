Cheslie Kryst y su libro con un mensaje de salud mental

Esta semana (30 de enero) se cumplieron dos años de la muerte de la Miss USA 2019, Cheslie Kryst.

Tras conmemorarse este segundo aniversario la mamá de Cheslie Kryst cumplió el último deseo de su hija fallecida en 2022 a los 30 años, anunció ella, junto con Miss Universo, en Instagram.

Cheslie Kryst luchaba contra la depresión y pidió que el libro donde cuenta su historia fuera publicado tras su muerte.

"By The Time You Read This" fue lanzado, tal como ella deseaba, el martes 30 de enero, reitera "People".

“Han pasado dos años desde que perdimos a Cheslie Kryst. Motivada, hermosa e inteligente, Cheslie trajo tanto a nuestro mundo como defensora de la reforma del sistema de justicia, corresponsal de televisión nominada al Emmy y miembro querido de la familia Miss Universo”, se lee en un comunicado de Miss Universe.

“Estamos orgullosos de compartir que su madre, April Simpkins ha honrado el último deseo de Cheslie de tener su libro publicado”, añaden.

Las ganancias de las ventas se utilizarán para apoyar a la Fundación Cheslie C. Kryst, que fue creada en 2023 por April Simpkins para “proporcionar recursos y subvenciones a organizaciones sin fines de lucro que apoyan la salud mental y el bienestar de los jóvenes y adolescentes”, según se lee en la página web de la organización.

Hechos

Cheslie Kryst, quien fue coronada como Miss USA en 2019 y quedó entre las 10 finalistas de Miss Universo, empezó a tener signos de depresión desde los 20 años.

La abogada se quitó la vida a los 30 años lanzándose desde el piso 29 de un rascacielos en Nueva York, la mañana del 30 de enero de 2022, informó el jefe médico forense de la ciudad a CNN.

De acuerdo con su madre, April Simpkins, ella le envió el mensaje sabiendo que estaría ocupada y que no podría intervenir para salvarla.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!