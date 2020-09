Chris Evans reaparece con una ingeniosa respuesta tras el incidente con la foto íntima

Tras el incide con la foto íntima y unos cuantos días de silencio el actor Chris Evans reapareció con una ingeniosa respuesta en Twitter.

El reconocido actor aprovechó que tiene la atención para instar a sus seguidores para que voten en las elecciones presidenciales el 3 de noviembre.

“Ahora que tengo su atención ¡¡VOTEN el 3 de noviembre !!”, tuiteó el actor, el tweet solo tiene 13 horas desde que se publicó y ya ha sido retuiteado 168 mil veces, más de 23 mil comentarios y 927 mil ‘me gustas’.

Evans no ha hablado respecto al incidente de la tan buscada fotografía que publicó por error, pero su hermano, Scott Evans, sí habló de ello el domingo y bromeando dijo: “Estuve fuera de las redes sociales ayer. Entonces, ¿qué me perdí?”.

Otro que también abordó la situación fue el actor Mark Ruffalo, quien interpreta a Hulk en el UCM, y también se lo tomó con humor y aprovechó para abordar la política.

“Hermano, mientras Trump está en el cargo, no hay NADA que puedas hacer para avergonzarte”, bromeó Ruffalo en su tuit.

Evans y Ruffalo no son ajenos a la política este último no ha tenido problemas en criticar Trump, lo cual lo ha hecho en varias ocasiones, reportó Infobae.

Incidente

El protagonista de este fin de semana fue el actor Chris Evans, quien intentó compartir un video de un momento familiar, sin embargo, algo salió mal y terminó compartiendo una foto íntima con sus 5.7 millones de seguidores.

El video estuvo por 15 minutos en su Instagram Stories, pero fue el tiempo necesario para que las capturas inundaran Twitter.

No obstante, los seguidores de Chris Evans se dedicaron a bloquear las publicaciones del contenido y a publicar fotografías tiernas o divertidas del actor.

Now that I have your attention .... VOTE Nov 3rd!!!— Chris Evans (@ChrisEvans) September 15, 2020

.@ChrisEvans Bro, while Trump is in office there is NOTHING you could possibly do to embarrass yourself. See... silver lining.— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) September 13, 2020