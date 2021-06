Christian Nodal: Su nuevo tatuaje no está inspirado en Belinda

El cantante Christian Nodal se realizó un nuevo tatuaje y se especulaba que la pieza también estaba inspirada en su prometida, Belinda.

En una conferencia de prensa para informar sobre sus giras artísticas programados en la ciudad de Monterrey, Nodal reveló cual fue la fuente de su inspiración.

"Me tatué la iglesia de donde soy, de Pueblo Viejo (en Sonora)", contestó el cantante, de 22 años.

Añadió: "A mí me hacen muy feliz los tatuajes, yo siempre me tatúo cosas que me hacen feliz".

Habían fuertes motivos que hacían creer que la pieza estaba inspirada en su prometida y es que la cantante ejerce tal influjo en sus parejas que más de uno se ha hecho un tatuaje en su honor, se lee en una nota de Telemundo.

La nueva pieza, Nodal se la realizó en el estudio profesional del tatuador Ollie Venegas, quien en ocasiones ha sido el encargado de hacerla de estilista del famoso.

Y, aunque Christian ya tiene un tatuaje inspirado en Belinda era probable que se hubiese hecho uno más, ahora que ella será la señora de Nodal.'



Además, un motivo de alegría en el cantante regional es que su colega, Lupillo Rivera, ya explicó cómo hizo para borrarse el tatuaje de Belinda que tenía en el brazo, hecho que provocó que Juan Rivera se burlara de su hermano, ante semejante aprieto provocado por amores pasados.

A Lupillo Rivera le han dicho de todo, pues lo que se hizo en el brazo no fue del agrado de muchos. De hecho, algunos le dijeron que mejor se hubiese dejado el rostro de Belinda.

“Estoy muy contento de haber tomado esta decisión. En primer lugar y lo más importante es darle lugar a mi prometida, Giselle Soto, por eso tomé esta decisión de hacerlo. Cada mujer se merece su lugar y hay que darlo”, comentó.

