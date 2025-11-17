Christian Nodal y Ángela Aguilar: ¿qué avivó los rumores de separación?

La velada de los Latin Grammy 2025, que tuvo lugar el 13 de noviembre en Las Vegas, parecía un instante de victoria para Christian Nodal y Ángela Aguilar. La pareja, unida en matrimonio desde julio de 2024, arribaba sonriente y juntos a la alfombra roja, vistiendo colores negros de manera coordinada. No obstante, lo que iba a ser una noche de festejo se transformó en el centro de nuevos rumores acerca de una presunta crisis conyugal.

El factor clave se presentó cuando Nodal recibió el galardón a “Mejor Álbum de Música Ranchera / Mariachi” por “¿Quién + Como Yo?”. Al subir al escenario, el intérprete expresó su agradecimiento a su familia, a su equipo y a sus orígenes sonorenses, pero dejó de lado mencionar a su esposa Ángela Aguilar, que estaba nominada en la misma categoría junto a su padre Pepe Aguilar.

La falta en el discurso no fue ignorada. En pocos minutos, las redes sociales se inundaron de comparaciones: en años pasados, Nodal había dedicado premios a Belinda y a Cazzu con nombres específicos y expresiones de cariño. El mutismo respecto a su esposa fue visto como un desprecio intencionado.

Un instante que se hizo viral fue el retorno de Nodal a su lugar tras obtener su gramófono. Las cámaras registraron cómo Aguilar se puso de pie para saludarlo con un beso, pero él solo tocó su brazo por un momento y se sentó sin mucha energía. El gesto, aunque fugaz, bastó para que los usuarios vociferaran “¡se le acabó el amor!” en TikTok y X.

En la alfombra roja antes de la gala también se dio un momento incómodo: cuando los fotógrafos solicitaron un beso, Nodal desvió la cara en el último momento, dejando a Aguilar con los labios en alto. El video, replicado millones de veces, reforzó la historia de separación con frases como “hasta le negó un beso”.

La grafóloga Maryfer Centeno examinó el lenguaje corporal de la pareja en la transmisión y observó “posturas cerradas, ausencia de contacto visual sostenido y microexpresiones de tensión”. La experta indicó que esos aspectos apuntaban a una tensión emocional, aunque resaltó que una sola noche no determina una relación.

Dos días más tarde, el 15 de noviembre, Ángela Aguilar compartió en Instagram una serie de imágenes familiares junto a un texto que muchos vieron como una respuesta sutil: “No todos tienen la suerte de estar en el mismo escenario y categoría que su familia y su pareja. “Orgullosa de ustedes”. El mensaje intentó rechazar cualquier ira y resaltar el orgullo por la nominación conjunta.

A pesar de lo que publicó, los memes y las teorías continuaron sin parar. Los seguidores de Cazzu, madre de la hija de Nodal, reavivaron grabaciones viejas del cantante desatendiendo a sus exnovias en ocasiones similares, asegurando que “es su costumbre”. Los hashtags #NodalIgnoraAAngela y #SeAcabóElAmorDeNodal alcanzaron la tendencia en la región.

Medios como Infobae, TVNotas y Milenio coinciden en que, aunque los videos son auténticos, podrían estar fuera de contexto. La pareja asistió y dejó el evento unida, se tomó fotos juntas en varias ocasiones y no hubo comentarios sobre una ruptura. Algunos allegados afirman que Nodal solo estaba ansioso por enfrentarse a su suegro.

A cinco meses de su enlace en una Hacienda de Morelos, Christian Nodal y Ángela Aguilar continúan siendo una de las parejas más observadas del regional mexicano. Los rumores de separación emergen cada vez que se produce un gesto que el público puede interpretar, evidenciando que el examen sobre su vínculo no cesa. Por el momento, únicamente ellos conocen si fue una noche adversa o el indicio de algo más profundo.

