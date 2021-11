Chyno Miranda: Su expareja desmiente los rumores sobre su supuesta muerte

El cantante venezolano Chyno Miranda ha estado ausente e incluso hay rumores de que hace dos meses no se presenta en público, lo cual ha encendido las especulaciones sobre su supuesta muerte.

La última publicación en redes sociales de Jesús Miranda, nombre del artista, es un comunicado de prensa del 13 de septiembre, donde explica que se ausentará de las redes sociales y los escenarios para enfocarse en su recuperación mental y física.

Chyno Miranda se ha tomado muy en serio su retiro de las redes sociales y los escenarios, no ha realizado ninguna publicación y tampoco ha estado ante los reflectores.

La ausencia de Chyno Miranda ha provocado rumores de que ha fallecido y su exeposa Natasha Araos habló sobre las especulaciones luego de que le preguntaran que opinaba al respecto.

“Que piensas de lo que ha salido en redes de que Chyno murió a causa de la enfermedad que ya viene tratando”, le cuestionó un seguidor en Instagram.

“¡Qué absurdo! Pero bueno, me estoy enterando por ti. Yo no veo cosas de chismes ni me interesa, no pongo mi energía en cosas de mala vibra y creo que ustedes en este mundo de las redes tendrían que hacer lo mismo”, comentó Araos.

La expareja de Miranda dio a entender de que el músico está con vida, ya que en caso de que le haya sucedido algo ella lo sabría.

Salud

Chyno Miranda sufrió la covid-19 y tras recuperarse empezó a presentar secuelas, sufrió encefalitis, parálisis y otros padecimientos.

El 13 de julio, Chyno Miranda reapareció en público. Estaba un más recuperado, pero con algunas secuelas neuronales. Tras su aparición ganó más visibilidad por su separación con Natasha Araos.

#NatashaAraos responde a los inventos falsos de que #ChynoMiranda falleció por su enfermedad pic.twitter.com/Jsyuscfrul— Suelta La Sopa (@SueltaLaSopaTV) November 3, 2021

