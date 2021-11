'Screen Daily', revista de cine británico, resalta la nominación de 'Plaza Catedral' en los premios Óscar

La revista británica especializada en cine, "Screen Daily", ha resaltado la nominación de la cinta panameña “Plaza Catedral” en los premios Óscar.

Bajo el título “Oscar al mejor largometraje internacional 2022: todas las películas presentadas hasta ahora” la revista resalta el trabajo del cineasta Abner Benaim.

“Plaza Catedral” se hizo de dos premios en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara recientemente y poco después recibió la nominación a mejor largometraje internacional.

“La entrada al Oscar de Panamá ya ha sido acosada por la tragedia; el actor principal de la película, Fernando Xavier de Casta, fue asesinado a principios de este año, con solo 15 años, en un caso de violencia de pandillas”, reseña Screen Daily.

La revista describe los acontecimientos que se desarrollan en la cinta. “En un eco inquietante, ‘Plaza Catedral’ se centra en una mujer que, mientras lamenta la pérdida de su hijo de 13 años en un accidente, tiene su vida patas arriba cuando el adolescente jefe (de Casta) le pide ayuda después de recibir un disparo en la calle”.

Asimismo, se a hecho énfasis en los premios que obtuvo el filme en México. “De Casta e Ilse Salas ganaron los premios a mejor actor y actriz en el Festival de Cine de Guadalajara, donde la película debutó en octubre de 2021”.

Esta sería la tercera vez que Benaim representa a Panamá en la premiación, lo hizo en 2019, con “Ruben Blades Is Not My Name” y en 2015, con “Invasion”, la primera entrada del país en los Óscar.

“El país todavía está esperando su primera nominación al Oscar de ocho intentos anteriores”, concluye la revista.

Benaim está entusiasmado por la nominación y publicó en su perfil de Instagram la publicación que hizo Screen Daily.

“Screen Daily nos tiene en la portada de su cobertura sobre los Óscar, Mejor Película Extranjera. Vamos Plaza Catedral. ¡Viva Panamá!”, describió Benaim.

