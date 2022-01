Cinco factores para comenzar el nuevo año, según la experta Betty Palomino

El año arrancó con una variedad de escenarios para cada persona, millones de ellas felices y productivas, pero otras tantas en situación vulnerable, por atravesar un momento difícil en sus vidas.

El 'Método Fénix' de Betty Palomino, empresaria y experta en transformación personal, podría ser de gran ayuda para iniciar el 2022, con pie derecho, a pesar de las tragedias y problemas.

Felicidad, éxito, no negociables (límites a los que no estás dispuesto a renunciar), inspiración (ideación e implementación) y Factor X (acción radical), son los pilares en el que está basado el método.

"Yo también viví un enero pensando qué iba hacer con mi vida, sin ningún motivo para celebrar, invadida por una terrible angustia. Fue ahí cuando realmente se desarrolló mi espíritu, como ave fénix", explica Palomino, sobreviviente de un grave accidente que la dejó paralizada de la cintura para abajo.

Palomino concibe la felicidad como una actitud. La manera de vivir que elegimos, que no depende del entorno, ni de lo que tenemos o de lo que sucede, sino más bien de cómo se gestionan todos esos temas.

"A todos no nos hace feliz lo mismo. Para algunos, felicidad es obtener cosas; para otros, cosechar éxitos. Pero la meta no es lo que me hace feliz, sino el camino", asegura.

La experta en transformación personal pensó que no iba a poder levantarse de la silla de ruedas, tras el accidente. Sin embargo, su determinación lo consiguió con creces, como narra en su libro “De la tragedia al éxito” (2021). Para ella, el éxito es lo que el concepto signifique para cada persona.



“Ser una persona con éxito es una expresión que escuchamos todos los días, aunque no tiene el mismo significado para todos, pues la sensación de éxito es siempre abstracta. El éxito puede ser superar todos los obstáculos, por difíciles que parezcan, seguir adelante sin importar las dificultades, la satisfacción al conseguir lo que uno se propone”, argumenta.

En cuanto a los no negociables, esos límites a los que no estamos dispuestos a renunciar, la fundadora de la compañía Roofing & Siding afirma que son decisiones que tomamos libremente, para defender nuestros valores, principios, convicciones, prioridades y necesidades.



“¿Hay algo tan importante, digno de esa firmeza y constancia? Sí, es el respeto por nuestra dignidad humana. Se refiere a aquello que es inquebrantable, y por tanto vamos a defender a capa y espada”, indica la empresaria colombiana.



Con la inspiración, ideación e implementación se define un plan de ideas: “Busca aquello que te apasiona e inspírate a generar ideas, desarrollarlas y ponerlas a prueba, para luego implementarlas y ejecutarlas. Si no hay plan de acción y pretendes ejecutar, todo se quedará en simples ideas, y de ahí́ no pasará”.



Por último, Palomino se refiere al Factor X: Acción radical, cuando habla del trabajo constante hasta conseguirlo.

“Todo es posible. Tú lo harás posible. Factor X es la cualidad que tienen las personas para ser únicos. Es un elemento desconocido, inexplicado o diferenciador, que hace que algo sea más interesante o valioso. Debemos ejecutar una acción radical para conseguir la autenticidad”, dice.

